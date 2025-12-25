Activan contingencia Atmosférica Fase 1 en Zona Metropolitana de Guadalajara por mala calidad de aire

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del estado de Jalisco activó la Contingencia Atmosférica Fase 1 este 25 de diciembre en varios sectores de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ante la detección de altos niveles de partículas contaminantes en el aire, particularmente durante las primeras horas de la mañana.

La medida se dio en el contexto de las celebraciones navideñas y ante el riesgo que representa la mala calidad del aire para la salud de la población.

La contingencia fue declarada a las 10:00 horas en la estación de monitoreo Santa Fe, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, donde se registraron 152 puntos IMECA de partículas menores a 10 micras (PM10) y 125 puntos IMECA de partículas menores a 2.5 micras (PM2.5).

Estos índices superan los umbrales considerados seguros por las autoridades ambientales y representan un riesgo para la población, sobre todo para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

En paralelo, la estación Santa Anita reportó una Precontingencia Atmosférica, con alrededor de 120 puntos IMECA de PM10, lo que indica que la mala calidad del aire no se limitó a una sola zona, sino que afectó a varias partes del área metropolitana. Las condiciones registradas también impactaron municipios como El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, de acuerdo con los datos oficiales.

Autoridades de la SEMADET atribuyeron el deterioro de la calidad del aire a la acumulación de contaminantes emitidos por vehículos automotores, así como a la quema de fogatas, pirotecnia y otras actividades propias de las festividades navideñas, que aumentan la presencia de partículas suspendidas en la atmósfera. Estas condiciones se vieron agravadas por factores meteorológicos que limitaron la dispersión de los contaminantes.

Ante la contingencia, el gobierno estatal reiteró la prohibición de cualquier tipo de quema al aire libre y llamó a la ciudadanía a cerrar puertas y ventanas, así como a reducir actividades físicas en exteriores, especialmente para quienes padecen enfermedades respiratorias, asmáticas o cardiovasculares. También se recomendó evitar el uso innecesario del automóvil particular para disminuir las emisiones contaminantes.

Las autoridades también señalaron que la evolución de la calidad del aire será monitoreada de forma continua y que los niveles de contaminación serán actualizados en tiempo real a través del sitio oficial de calidad del aire en Jalisco.

MSL