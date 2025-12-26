Cae la primera nevada de la temporada en el Cofre de Perote, Veracruz

Entre la noche del jueves 25 y la madrugada de este viernes 26, el volcán Cofre de Perote, ubicado en el centro del estado de Veracruz, registró la primera nevada de la temporada invernal 2025–2026, fenómeno que fue confirmado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de sus redes sociales.

Mediante redes sociales CONAGUA compartió que “durante la noche de ayer, jueves, y la madrugada de hoy, se registró la primera caída de nieve en el Cofre de Perote, Veracruz”. Este evento meteorológico cubrió las alturas del volcán con un manto blanco, un espectáculo poco común en esta época del año en la zona montañosa veracruzana.

Durante la noche de ayer, jueves, y la madrugada de hoy, se registró la primera caída de #Nieve en el Cofre de Perote, #Veracruz ⬇️ pic.twitter.com/q01LunZvvM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

La nevada fue registrada en una de las zonas más altas del estado, donde las condiciones climáticas de invierno —con temperaturas muy bajas y alta humedad en niveles superiores de la atmósfera— favorecieron la formación de nieve sobre la cima de este imponente volcán, que supera los 4,200 metros sobre el nivel del mar.

Las autoridades meteorológicas explicaron que este fenómeno no solo genera paisajes invernales, sino que también representa riesgos para la salud y seguridad de quienes intenten ascender a la zona.

Por ello, se emitieron recomendaciones específicas: evitar subir a la montaña, especialmente a niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión, debido a los efectos del frío y la altitud.

Además de las recomendaciones para las personas que visitan la región, CONAGUA y Protección Civil han exhortado a los residentes a abrigarse por capas, cuidar a sus familiares más vulnerables y tomar precauciones si se transita por carreteras con condiciones invernales.

Este fenómeno coincide con un descenso generalizado de las temperaturas en gran parte del país y con pronósticos de lluvias fuertes y tormentas para los próximos días, especialmente entre el lunes 29 y el martes 30 de diciembre, según autoridades de Protección Civil del estado.

