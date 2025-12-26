Edomex suspende Fase I de Contingencia Ambiental

Aspecto de cielo con aire contaminado en el Valle de México.

Autoridades del Estado de México informaron que se suspendió la Fase I de Contingencia Ambiental, la cual se declaró la tarde del jueves debido a la alta presencia de contaminantes en el aire.

Así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, la cual destacó que, a las 10:00 horas de este viernes, se registró una mejor calidad del aire.

“Para el día de hoy, se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire”, se lee en un comunicado de la Secretaría.

TE RECOMENDAMOS: Activan planes de auxilio Lluvias en Veracruz dejan un muerto y cerca de 100 viviendas afectadas

Se suspende la Contingencia Ambiental Atmosférica y todas sus medidas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, las condiciones de la calidad del aire son favorables 🍃https://t.co/Ze7sWhiRZi pic.twitter.com/YSA263ovNS — Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) December 26, 2025

En el mismo sentido, remarcó que se suspende la restricción vehicular anunciada ayer, por lo que el Hoy No Circula opera de manera regular.

Sin embargo, la dependencia mexiquense informó que, pese al levantamiento de la Contingencia, sigue activa la Fase de Alerta para las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y de Santiago Tianguistenco (ZMST).

No obstante, remarcó que la Fase de Alerta es “meramente informativa”, por lo que solo se exhorta a los mexiquenses a seguir tomando medidas básicas para cuidar su salud.

Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente pidió a la ciudadanía continuar con acciones que permitan la reducción de emisiones contaminantes, entre ellas:

Evitar la quema de juegos pirotécnicos

Evitar la quema de leña, fogatas y llantas

Disminuir el uso del automóvil

Tomar medidas en industrias, comercios, servicios y el hogar

La dependencia remarcó que sigue pendiente de la calidad del aire, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada por medio de los canales oficiales.

“La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se mantiene atenta a la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am