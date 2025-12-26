Jueza rechaza suspender bloqueo de cuentas bancarias a Hernán Bermúdez, ‘El Abuelo’, líder de ‘La Barredora’

En cumplimiento a una resolución de un Tribunal

Una jueza de distrito en Tabasco negó levantar el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad Pública estatal señalado como cabecilla del grupo criminal La Barredora, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano mientras enfrenta cargos por delincuencia organizada.

Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Villahermosa, admitió a trámite el juicio de amparo presentado por Bermúdez Requena contra el acuerdo 228/2025 emitido el 24 de julio pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo incorporó a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano.

La decisión se tomó en cumplimiento a una resolución de un tribunal colegiado.

En su demanda de amparo, quien se desempeñara como funcionario estatal durante la gestión de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, argumentó que ha sido víctima de una persecución política.

“De manera ilegal se libró una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro”, señaló Bermúdez Requena en su escrito, agregando que él y su familia se han visto “injustamente envueltos” en señalamientos que lo relacionan con el grupo criminal La Barredora.

El imputado manifestó que fue relacionado “injustamente” con la organización delictiva pese a haber ocupado el cargo de secretario de Seguridad Pública en la entidad.

La jueza Carbajal Díaz programó para el 2 de enero de 2026 la audiencia incidental en la que determinará si otorga la suspensión definitiva del bloqueo financiero solicitada por “El Abuelo”, quien enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada mientras permanece en el centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el Estado de México.

FGR