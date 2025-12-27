Juez ordena libertad a 5 detenidos por caso Waldo’s en Hermosillo; Fiscalía impugnará

Un juez ordenó la liberación de cinco de las personas detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio de una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, ocurrido el 1 de noviembre, decisión que impugnará la Fiscalía General de Justicia del Estado.

A través de un comunicado, la Fiscalía estatal narró que la audiencia de imputación de los cinco detenidos se celebró el viernes a las 09:00 horas, pero que duró más de lo necesario por lo que, acusó, fue una actuación imprudente del juez.

“El Juez permitió que la defensa prolongara de manera innecesaria el debate, tolerando argumentos de forma y no de fondo, como la supuesta ilegibilidad de copias, explicó la Fiscalía.

Por lo anterior, narró la dependencia, el mismo juez determinó que, debido al volumen del expediente, no era posible continuar con la audiencia, por lo que ordenó la liberación de cinco de las personas detenidas.

Esta decisión, explicó la Fiscalía, fue “no por acreditarse su inocencia o su indebida detención, sino bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para imponerse de la carpeta de investigación, otorgando un plazo de 18 días”.

La Fiscalía de Sonora acusó que esta decisión contraviene los tiempos legales, pues, explicó, según la Constitución mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales, este plazo no debe ser mayor a 144 horas.

Por lo anterior, la dependencia aseguró que “no comparte el criterio adoptado” y anunció que “promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar dicha determinación ”.

“La Fiscalía mantendrá firme la pretensión punitiva del Estado y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad y a una reparación integral del daño”, aseguró la Fiscalía, al término de su comunicado.

La Fiscalía de Sonora libró 25 órdenes de aprehensión por este incendio, de las cuales han sido ejecutadas siete.

Este siniestro, ocurrido el pasado 1 de noviembre, dejó un saldo de 24 personas muertas. Se investigan los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas e incumplimiento de un deber legal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am