Reportan intento de asalto en la autopista México-Tuxpan

Automovilistas que circulaban por la autopista México-Tuxpan, en el estado de Hidalgo, difundieron un video y una advertencia en redes sociales sobre un intento de asalto ocurrido la madrugada del martes 23 de diciembre, alrededor de las 3:00 a.m., en el tramo posterior a El Tejocotal, con dirección hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio del conductor afectado, quien compartió imágenes del momento en que fue interceptado, un grupo de sujetos a bordo de un vehículo intentó obligarlo a detenerse mediante el uso de luces estroboscópicas y sonidos que imitan los de una patrulla policial. Según el denunciante, estos elementos sirvieron para simular un alto oficial.

Una vez que el automovilista frenó, dos de los presuntos agresores descendieron rápidamente del vehículo para intimidar a la víctima, mientras otra unidad se colocó de manera que bloqueó la ruta de escape, esto según lo documentado en el material difundido.

El vehículo utilizado por los atacantes fue identificado en las grabaciones como una Nissan Kicks 2025 con placas XB97426. En la denuncia, el conductor aseguró que estas placas corresponden a una unidad con reporte de robo, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido una confirmación oficial sobre este punto.

Gracias a una maniobra evasiva del propio conductor, quien retrocedió su vehículo para alejarse de la acción, logró escapar sin resultar lesionado. En la grabación se observa cómo el automovilista da marcha atrás y continúa su marcha hasta salir de la escena del intento de asalto.

Los usuarios de redes sociales que han compartido el video señalaron que en ese tramo durante la madrugada hay escasa presencia de autoridades, situación que, a su juicio, facilita que grupos delincuenciales operen sin ser detectados.

Algunas de las recomendaciones de los para los automovilistas que circulan por esta vía incluyen no detenerse ante luces sospechosas, incluso si aparentan ser oficiales, y buscar zonas iluminadas o puntos de servicio como gasolineras para pedir auxilio, así como reportar cualquier emergencia al número de atención 911.

