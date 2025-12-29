Anuario: Golpe en Edomex a redes del crimen incrustadas en el servicio público

Durante el 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad de la entidad, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó al menos 10 operativos en los cuales logró detenciones relevantes de funcionarios y logró desarticular redes delictivas dentro del servicio público.

El primero de ellos fue el Operativo Enjambre, con el cual se ha detenido a 60 personas, entre ellas presidentes y ex presidentes municipales, síndicos y directores de seguridad, por su presunta responsabilidad en delitos como secuestro, extorsión y homicidio, así como por posibles vínculos con grupos criminales.

El Tip: EL JEFE de la policía de Texcatitlán se suicidó en su oficina, al dispararse con su propia arma, para evitar su detención.

Según fuentes federales, se presume que estos servidores públicos facilitaban las actividades ilícitas de grupos criminales como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, Nuevo Imperio y La Anti Unión Tepito.

Otra de las grandes operaciones que se puso en marcha durante el año que termina fue el Operativo Liberación, cuyo objetivo fue combatir la presencia de la delincuencia organizada en 14 municipios del Estado de México: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.

El operativo tuvo como objetivo principalmente desarticular redes de extorsión, acaparamiento y sobreprecio de los productos, el control del territorio y el aseguramiento de bienes vinculados a actividades ilícitas.

Para ello, la Secretaría de Seguridad instaló 33 puntos de revisión estratégicamente ubicados y, a la fecha, han sido detenidas ocho personas, asegurado 23 inmuebles con procedimiento de extinción de dominio y 12 vehículos, así como el decomiso de un arma de fuego, un cargador y ocho cartuchos.

HURGARON EN TODO. De igual forma, el Operativo Atarraya, dirigido por la FGJEM, tuvo el objetivo de inhibir delitos cometidos en establecimientos como barberías, bares y “chelerías” que operan al margen de la ley. Este operativo permitió la detención de 10 personas y el aseguramiento de 507 inmuebles, 0.399 kilogramos de marihuana, 0.116 kilogramos de cocaína, 0.218 kilogramos de cristal y tres mil 600 litros de hidrocarburos.

En marzo del 2025, el Operativo Bastión, llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la FGJEM, participó en 21 cateos simultáneos en ranchos, casas de seguridad y bodegas ubicados en el sur de la entidad, con el propósito de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado en esa región.

De forma simultánea, las acciones se llevaron a cabo en Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya, con la autorización del Poder Judicial del Estado de México.

Con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), participaron también elementos de la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El operativo tuvo como fin debilitar las finanzas de las organizaciones criminales y se iniciaron procesos de extinción de dominio en favor del Estado mexicano y, bajo la ley, se tomó posesión del rancho Los Pinos en Tlatlaya.

El Operativo Restitución tiene por objetivo asegurar inmuebles con denuncia de despojo, brindando certeza jurídica a sus legítimos propietarios y generando condiciones de legalidad y seguridad en los territorios intervenidos. Como resultado, la Fiscalía General del Estado ha asegurado 655 inmuebles y restituido 285 a sus legítimos propietarios.

AGUACHICOL TAMBIÉN. En el caso más reciente, ocurrido el pasado 25 de octubre, se instauró el Operativo Caudal, que tiene como fin combatir el huachicoleo de agua, un esquema delictivo que incluye la extracción clandestina del recurso a través de pozos, tomas irregulares e intervenciones a redes oficiales, así como su distribución y venta ilegal en municipios del Estado de México.

La Fiscalía del Edomex intervino 189 inmuebles en 48 municipios mexiquenses, donde aseguró 51 pozos, 138 tomas clandestinas y 322 pipas, y detuvo a siete personas por robo de agua potable en colonias con escasez.

Durante la segunda fase del Operativo Caudal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Juan “N” y a Guillermo “N”, señalados por presuntas redes dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de agua en varios municipios del Valle de México.

De acuerdo con las investigaciones, Juan “N” operaba desde organizaciones con apariencia de sindicatos, donde presuntamente administraba el reparto de pipas y presionaba a propietarios de purificadoras para adquirir el líquido a través de su grupo.

Sus negocios se desarrollaban en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Durante su aprehensión, le fueron aseguradas armas de fuego y paquetes con hierba similar a la marihuana, para después ser trasladado a un penal del Edomex.

FUNCIONARIOS SECUESTRADORES, HOMICIDAS…

Por: Alan Gallegos

A FINALES del 2024 se inició el Operativo Enjambre, en el que participaron la Fiscalía mexiquense y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y cuyo primer resultado fue la aprehensión de siete funcionarios del Edomex.

Los primeros detenidos fueron la presidenta municipal de Amanalco, el director de Seguridad Pública de Amanalco, el subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, el director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, el jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca, el director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco, el presidente honorífico del DIF de Tonatico y el director de Seguridad de Texcaltitlán; este último se quitó la vida antes de ser detenido.

A los funcionarios locales se les acusó de cometer extorsión, secuestro exprés y homicidio contra diversos trabajadores de los municipios Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.

La alcaldesa de Amanalco fue acusada de ser autora intelectual de los crímenes del síndico Miguel Lara y su chofer, Guillermo Roque, en enero del 2023.