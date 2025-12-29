Azucena Cisneros reporta saldo blanco durante Navidad en Ecatepec.

Como resultado del despliegue de cerca de mil elementos de las policía municipal y estatal, Marina, Guardia Nacional y Defensa en este mes de festejos decembrinos, en Ecatepec se mantiene una reducción constante de incidencia en delitos de alto impacto, principalmente el robo en sus distintas modalidades, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Previo al cierre de año, las fuerzas coordinadas intensifican la vigilancia en sitios de alta concentración y puntos de mayor incidencia para brindar tranquilidad a las familias.

Los distintos despliegues operativos permitieron mantener a la baja delitos como robo de vehículo, a casa habitación, transeúnte y transporte público, ya que existe una intervención y presencia constante de policías de los tres niveles de gobierno, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que por primera vez existe una coordinación y trabajo conjunto entre dependencias.

La estrategia territorial en los 27 sectores permite mantener presencia permanente en las comunidades, con patrullajes de proximidadsocial y ante cualquier emergencia piden la intervención de los uniformados, ya sea que los ubiquen en recorridos o bien mediante redes vecinales.

Adicionalmente se mantiene la vigilancia en los bazares y tianguis navideños que se colocan diariamente, donde los vecinos pueden acudir con tranquilidad hasta el cierre, ya que hay recorridos de elementos a pie tierra y del agrupamiento Motopatrullas en las inmediaciones de estos puntos comerciales.

Mientras que con operativos de Red Violeta y Transporte Seguro se ha podido prevenir ilícitos a pasajeros y agresiones a mujeres, y ha sido posible la detención de sujetos por acoso sexual a pasajeras.

Con el operativo alcoholímetro se han podido inhibir los accidentes mortales con los despliegues policiacos en avenidas Central, Nacional, vía López Portillo y Morelos, y promover una cultura de conducción responsable.

