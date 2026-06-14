Éxito rotundo en Mazatlán: 16 mil personas vibran con la Fiesta del Futbol

Más de 16 mil locales y turistas se congregaron en la emblemática zona de Olas Altas para la celebración mundialista.

En medio de un gran ambiente de fiesta mundialista se realizó este sábado “Mazatlán, La Fiesta del Futbol”, organizado por la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Sinaloa, ante más de 16 mil personas reunidas en la zona de Olas Altas.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, quien realizó el tradicional corte de listón en compañía de autoridades estatales y municipales e integrantes del sector turístico del puerto.

Más de 16 mil locales y turistas se congregaron en la emblemática zona de Olas Altas para la celebración mundialista. ı Foto: Gobierno Mazatlán

La acompañaron la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez; la subsecretaría de Promoción y Operación Turística de Sectur, Michelle Aguilar Ramos; el director del INAH Sinaloa, Servando Rojo y la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Sinaloa.

Así como José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán; Edna Gutiérrez y Sergio Romero, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de Sectur; Cristina Guillén, embajadora turística de Sinaloa; Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaría de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de Sectur, entre otros invitados especiales.

Evento en Mazatlán reunió a la afición futbolera en un ambiente de fiesta. ı Foto: Gobierno Mazatlán

Sosa Osuna destacó que este evento fortalece la estrategia de diversificación turística del estado, donde cada visitante se convirtió en parte de una gran celebración.

“Mazatlán, además de ser un destino espectacular de sol, playa y cultura, hoy una vez más demostramos que también somos sede de grandes eventos, que le dan proyección nacional e internacional al puerto y a Sinaloa”, destacó.

La funcionaria estatal reconoció el liderazgo de la gobernadora del estado, Yeraldine Bonilla Valverde, y agradeció infinitamente el apoyo y colaboración del Ayuntamiento del puerto para la realización de “Mazatlán, La Fiesta del Futbol”, resaltando el impacto positivo para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios del puerto.

Los miles de asistentes que se dieron cita en Olas Altas disfrutaron de una oferta variada que inició a las 4:00 de la tarde y que incluyó actividades recreativas, activaciones deportivas, experiencias inmersivas, gastronomía local y una exhibición ancestral del juego de ulama, uniendo la modernidad del futbol con las raíces culturales de la región.

Mireya Sosa Osuna, titular de Sectur Sinaloa, encabezó el corte de listón inaugural de "Mazatlán, La Fiesta del Futbol". ı Foto: Gobierno Mazatlán

La parte musical la abrió DJ Cheke Vargas, siguió con Lander Z y Adrián Cota, quienes contagiaron con su ritmo a los miles de asistentes.

Al caer la noche, un espectacular show de drones iluminó el cielo mazatleco, cautivando las miradas de locales y turistas con las imágenes coloridas que formaron, algunas alusivas al futbol y otras a Mazatlán.

El cantante puertorriqueño Guaynaa cerró con broche de oro la jornada festiva ante miles de asistentes en el puerto. ı Foto: Gobierno Mazatlán

El gran cierre de la noche estuvo a cargo del cantante puertorriqueño Guaynaa, quien con su energía y éxitos musicales como “Chica ideal”, “Se te nota” y “Devórame otra vez” coronó una jornada inolvidable de fiesta futbolera.

Este evento formó parte de “Sinaloa, la Fiesta del Fútbol”, una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado, diseñada para celebrar la pasión por este deporte. El objetivo principal es brindar momentos de convivencia y entretenimiento de calidad para todas las familias y posicionar el estado con estas actividades en el marco del Mundial.

De esta forma, Mazatlán se reafirma como un destino turístico dinámico, seguro y en constante evolución.

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