Asisten 550 mil al desfile del Carnaval de Mazatlán

Asistentes al paseo costero de Mazatlán, ayer en el desfile del carnaval.

El malecón de Mazatlán vibró este domingo con la realización del espectacular primer gran desfile del Carnaval Internacional 2026 ¡Arriba la Tambora!, donde más de 550 mil personas admiraron el pasar de 30 impresionantes carros alegóricos en una celebración desbordante de música, tradición e historia a lo largo del paseo costero.

El desfile inició en el Monumento al Pescador, para recorrer la avenida Del Mar hasta llegar al parador fotográfico mejor conocido como las Letras de Mazatlán.

Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sinaloa, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya y Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, encabezaron a las autoridades estatales y municipales presentes en esta fiesta centenaria.

El Tip: Los asistentes disfrutaron de la fiesta de los mazatlecos en la zona de Olas Altas, avenida Del Mar y el Estadio Teodoro Mariscal.

Turistas saludaron emocionados a los integrantes de la corte real del Carnaval de Mazatlán 2026: Anahí I, reina del Carnaval; Mariana I, reina de los Juegos Florales; Javier I, El Chiras, rey del Carnaval y Eeilen I, reina Infantil.

Además de los soberanos salientes, reinas y reyes homenajeados, así como actores e influencers como Marcus Ornelas y Aldo De Nigris, quienes fueron ovacionados por la multitud a su paso.

Desfilaron 30 carros alegóricos y 2 marionetas gigantes. También participan siete bandas de música a pie, 22 comparsas, 13 de concurso y nueve de exhibición, con un total de 310 participantes, más la comparsa del DIF con 150 personas.

Cada carro alegórico llevaba el nombre de alguna melodía ícono de Carnaval de Mazatlán que han consolidado el sonido de la banda regional en todo el mundo, en un homenaje a la música y a los compositores que le han dado vida al género.

La máxima fiesta de Mazatlán cerrará su cuarto día de actividades con un concierto de banda La Costeña en Olas Altas, donde el ambiente y diversos géneros musicales han protagonizado las noches.