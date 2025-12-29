“Lo llaman terrorista de la noche a la mañana”

Luego de que el reportero Rafael León Segovia fuera acusado ante un juez por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, la Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló que el reportero se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo mañana martes a las 7:00 horas, y en ella se prevé que el juez resolverá su situación jurídica.

El martes pasado, León Segovia, conocido por su sitio de Facebook de nota roja como “Lafita León Noticias”, fue detenido por la Fiscalía de Veracruz sin que se haya explicado de qué lo acusaban.

El Dato: La organización Artículo 19 advirtió que la imputación de terrorismo contra el comunicador es un “peligroso precedente” contra la libertad de expresión.

En la audiencia inicial del pasado 25 de diciembre, la fiscalía indicó que el juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En entrevista, Gardiel Josué León Oropeza, hijo de Rafael León, dijo que no es la primera vez que “persiguen a su padre”, pues en ocasiones anteriores le habían echado ácido a su vehículo y lo acusaron de tener nexos con el narcotráfico.

“En aquella ocasión no encontraron nada. Luego de echarle ácido a su camioneta, ahora sí le dieron protección, le pusieron seguridad, teníamos cámaras en la casa; ahora, de la noche a la mañana, a mi papá lo detienen y lo llaman terrorista”, dijo.

Añadió que los fiscales de nombre “Karla” y “Ludwin” son conocidos por hacer carpetas de investigación falsas y eso es lo que están haciendo con su padre.

“No sé realmente quién o por qué les dieron la orden, pero ellos son los fiscales que están haciéndole a papá toda la carpeta”, manifestó.

Agregó que al momento de la detención, su padre estaba en su vehículo y tenía dinero en efectivo, cuando de pronto los agentes de la fiscalía lo bajaron y se llevaron el auto con casi todo el dinero y solamente les regresaron una parte.

Añadió que teme por la seguridad de su padre y que pueda ser víctima de desaparición forzada: “A lo mejor ahorita le hicieron esta vinculación para atemorizarlo y después lo puedan desaparecer”.

Al respecto, Juan José Barragán, miembro del sector de periodistas policiales de Veracruz, señaló en entrevista que “representa una evidente persecución política” por parte del gobierno de la morenista Rocío Nahle y mostró su absoluto rechazo ante “esta injusticia”.

“Consideramos que esta acción busca enviar un mensaje de amedrentamiento al gremio periodístico que critica y señala las decisiones erráticas de la actual administración estatal”, señaló.

En entrevista radiofónica, la goberndora Nahle señaló que la investigación corresponde exclusivamente a la Fiscalía y subrayó que “para la ley todos somos iguales, seamos periodistas, reporteros o cualquier otra profesión”.