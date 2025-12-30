Alberto Prieto: ¿Por qué mataron al empresario de Jalisco?

LA CAMIONETA Lamborghini Urus en la que viajaba la víctima recibió unos 50 disparos.

Una fuerte balacera conmocionó a Jalisco la tarde de ayer, en dónde un empresario identificado Alberto Prieto, su hija de 17 años y su escolta fueron acribillados.

Las primeras indagatorias de autoridades de seguridad de Jalisco indican que en el ataque participaron al menos 30 sicarios con armas de alto calibre. Testigos afirmaron que la balacera continuó por al menos 10 minutos.

En redes sociales circulan videos del violento ataque , en los que se observa a un vehículo de lujo en donde se transportaban las víctimas, el cual, culminó con diversos impactos de bala.

TRES de los sicarios en plena balacera; llevan protección y el rostro cubierto. ı Foto: Especial y capturas de video

¿Por qué mataron Alberto Prieto?

Durante la tarde de ayer comenzaron a circular diversas versiones del porqué del fuerte ataque contra el director general de Transportes Odal.

Salvador Zamora Zamora, secretario General de Gobierno de Jalisco, explicó la tarde de ayer que en algún momento se señaló que la víctima tenía algún vínculo con supuestas “rifas colombianas ilegales” que aparecieron en el Mercado de Abastos hace algún tiempo.

Por lo que esto sería una de las líneas de investigación que se plantearían para esclarecer los hechos.

Sin embargo, cabe aclarar que aún no hay información oficial respecto a estos supuestos vínculos con cuestiones ilegales.

Recientemente, autoridades informaron que fueron asegurados cuatro vehículos presuntamente vinculados con los agresores: dos abandonados en el lugar de los hechos y dos más localizados en calles aledañas. Tres de estos automóviles portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares.

Empresario Alberto Prieto Valencia ı Foto: Facebook: Transportes Odal

