Cae mujer que intentaba introducir celulares a penal de Morelos; podría pasar 12 años en prisión

Derivado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos realizan de manera conjunta operativos interinstitucionales de revisión en los cinco Centros de Reinserción Social estatales, con el acompañamiento de representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, a fin de inhibir la introducción de equipos de telefonía celular y combatir este delito de alto impacto.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, el pasado 29 de noviembre, los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad establecieron acciones coordinadas para dar cumplimiento a este mandato constitucional.

Durante la visita familiar del 27 de diciembre, en el CERESO Varonil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, custodios acreditables realizaron una inspección de rutina y detectaron a una visita femenina identificada como María Elena “N”, de 62 años de edad, quien ocultaba a la altura de la entrepierna dos equipos de telefonía celular, marca Honor.

María Elena “N” es una visita familiar acreditada y mantiene parentesco con una Persona Privada de la Libertad (PPL), quien cumple una sentencia de 15 años de prisión por el delito de robo de vehículo automotor agravado.

De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025, en su artículo 23, capítulo II “De los Delitos Vinculados al Delito de Extorsión”, se establece lo siguiente:

Artículo 23. A quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permitan la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de ciento veinte a doscientas cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

María Elena “N”, junto con los teléfonos celulares asegurados, fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) Morelos; la n la fecha correspondiente, se declaró legal su detención y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose la audiencia de vinculación a proceso para el próximo viernes 02 de enero de 2026.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, durante 2025 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, ha realizado de manera conjunta 22 operativos de supervisión en los cinco Centros de Reinserción Social de la entidad, con acciones preventivas orientadas a inhibir conductas relacionadas con la extorsión, siempre con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en calidad de observante del respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad.

Con estas acciones, los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos refrendan su compromiso con el Gabinete Nacional de Seguridad y con la sociedad morelense, al impulsar medidas preventivas que contribuyan a garantizar la tranquilidad y paz social en el estado.

JVR