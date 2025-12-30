Muere Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua, a los 75 años

Falleció en un hospital de Houston

Imagen de archivo del político mexicano.
Imagen de archivo del político mexicano. Foto: Especial.
Francisco Barrio Terrazas, ex Gobernador de Chihuahua, falleció este martes a los 75 años de edad.

Francisco Barrio Terrazas, también exalcalde de Ciudad Juárez, murió en un hospital de Houston, Texas, donde estaba internado desde hace una semana.

Francisco Barrio Terrazas presentó complicaciones por una enfermedad cardiaca y una intervención quirúrgica reciente.

Francisco Barrio Terrazas fue Alcalde de Ciudad Juárez de 1983 a 1986 y después Gobernador del estado de Chihuahua de 1992 a 1998.

Francisco Barrio Terrazas fue el primer Gobernador de ese estado emanado de la oposición tras décadas de gobiernos del PRI. Sucedió en el cargo a Fernando Baeza.

Francisco Barrio Terrazas también fue Secretario de la Contraloría durante el sexenio del Presidente Vicente Fox y en 2005 fue precandidato presidencial del PAN.

Después Francisco Barrio Terrazas se desempeñó como diputado federal y Embajador de México en Canadá, además de ser un referente y una voz crítica dentro de Acción Nacional.

