Recula Nahle dichos sobre terrorismo tras llamado de Gobierno

LISBETH JIMÉNEZ, nueva fiscal propuesta por la gobernadora Rocío Nahle, al tomar el cargo apenas el 8 de diciembre pasado.

Después de que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que explique la imputación de terrorismo que se hizo en contra del reportero Rafel León Segovia, la gobernadora Rocío Nahle García aseguró que ni en la entidad ni en el país hay dicha práctica.

En su conferencia de prensa habitual de los lunes, la mandataria estatal evitó opinar sobre el término de terrorismo que usó la Fiscalía de Veracruz para detener e imputar al periodista León Segovia, le pidió a la institución una explicación y abogó por respetar el debido proceso.

El Dato: LA AUDIENCIA del periodista Rafael León tendrá lugar hoy a las 7:00 de la mañana; su defensa buscará que se desestime el cargo de terrorismo que pesa en su contra.

“En la mañana, la Presidenta hizo una declaración que comparto al 100 por ciento y, como está en proceso de vinculación, esto no se puede opinar hasta que esto pase y que sea la fiscalía quien explique”, dijo Nahle García.

Añadió que este martes la fiscalía dará una conferencia de prensa, luego de que se defina la situación jurídica del reportero Rafel León Segovia, quien podría ser vinculado a proceso.

Al preguntarle si existe el terrorismo, la gobernadora se limitó a decir que la fiscalía será la que explique, una vez que se defina la situación jurídica del reportero, para no alterar el debido proceso.

3 semanas tiene en el cargo la nueva fiscal de Veracruz

“Mañana (hoy martes) creo que está la fecha de vinculación a proceso de la persona y ya después de eso que la fiscalía tenga una rueda de prensa... Yo no puedo opinar ahorita, hasta mañana que pase el proceso de vinculación y se encargue la fiscalía y el Poder Judicial. Hay que revisar el Código Penal de Veracruz. Aquí en México no hay terrorismo, pero que sea un juez quien decida, yo no quiero caer en el debido proceso; hay que cuidarlo”, dijo la mandataria estatal.

Luego de la polémica detención, la Presidenta Sheinbaum opinó al respecto y pidió a la Fiscalía de Veracruz explicar la imputación por terrorismo que se hizo contra el reportero Rafel León Segovia.

La titular del Ejecutivo federal dijo desconocer la razón que llevó a la fiscalía local a fincar tal cargo de terrorismo, pues además éste no ha sido utilizado nunca en la historia del país.

“Yo diría tres temas. El primero: no sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y, en todo caso, tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. Porque no ha habido una acusación por terrorismo en México. Yo creo que nunca. Entonces, tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, dijo.

En un segundo punto, comentó que hay libertad de expresión en México y ésta se encuentra “por encima de todo”.

No obstante, mencionó que, si la persona cometió algún delito y se tienen pruebas de ello, entonces se tiene que proceder, aun cuando ejerza su actividad en el periodismo.

“Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado, real, pues en todo caso tiene que explicar también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo. Entonces, pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero, por qué usa este delito que nunca se ha usado en México”, declaró.

La cuestionada determinación de la Fiscalía de Veracruz se da después de que recientemente cambió a su titular, luego de que el pasado 26 de noviembre la gobernadora Rocío Nahle enviara, y posteriormente se aprobara por el Congreso del estado, una reforma para devolver la facultad de nombrar fiscal general al titular del Ejecutivo.

Antes de la reforma propuesta por Nahle García, el titular de la fiscalía era designado por el Congreso mediante una convocatoria, se integraba una terna y posteriormente se elegía a una persona titular, con el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

Doce días después de aprobarse la reforma, el pasado 8 de diciembre la titular de la Fiscalía de Veracruz en ese momento, Verónica Hernández Giadáns, presentó al Congreso local la renuncia a su cargo argumentando “motivos personales”.

Horas después de la renuncia de Hernández Giadáns, con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, propuesta por Rocío Nahle como nueva titular de la Fiscalía General del Estado por un periodo inicial de un año.

Una de las primeras acciones de la nueva fiscalía fue la detención del reportero Rafel León Segovia. Al reportero se le acusa de cometer los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

León Segovia fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se haya explicado el motivo de la acusación de terrorismo.

Durante la audiencia inicial el pasado 25 de diciembre, la fiscalía informó que el juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La Fiscalía de Veracruz informó que el reportero se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia inicial del caso se llevará a cabo este martes a las 7:00 horas, en la que el juez resolverá su situación jurídica.