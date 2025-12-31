Caen cuatro del Cártel Chiapas-Guatemala

LOS DETENIDOS y el armamento, dinero y drogas que llevaban, ayer.

Elementos de las fuerzas de seguridad estatales, de la Marina y del Ejército detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, en posesión de armas de fuego, cargadores y droga, en el municipio de Jiquipilas, indicó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

La dependencia local señaló que las personas, incluida una de origen venezolano, se dijeron integrantes de dicho grupo delictivo y fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, los detenidos están presuntamente implicados en un doble homicidio, ocurrido en las inmediaciones del puente Las Flores, en el municipio de Jiquipilas, el 3 de octubre pasado.

TE RECOMENDAMOS: En una semana rebasan operaciones en aeropuertos Destaca QRoo récord histórico en cruceros y operaciones aéreas

A los indiciados les fueron aseguradas cuatro armas largas con sus respectivos cargadores abastecidos, 10 cargadores para arma y 36 bolsitas con cocaína. Además, se les incautó dinero en efectivo, cinco chalecos tácticos, un costal con poncha llantas, una camioneta marca Jeep tipo Mojave y seis teléfonos celulares, que quedaron bajo resguardo de la autoridad.

La detención ocurrió cuando el grupo interinstitucional se encontraba realizando acciones de seguridad, por medio de operativos para combatir las conductas ilícitas en la región, y en el camino de terracería que conduce al puente Rogelio Anza, del ejido Vicente Guerrero, en el municipio de Jiquipilas, realizaron la detención de los inculpados.