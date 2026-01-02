Explota tanque de gas en puesto ambulante de Agua Santa, Puebla; reportan 17 lesionados

Una explosión en un puesto de comida ambulante provocada por la detonación de un tanque de gas LP dejó varias personas lesionadas la tarde del viernes 2 de enero de 2026 en la Unidad Habitacional Agua Santa, al sur de Puebla.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en un negocio de tacos de birria instalado sobre la avenida 119 Poniente, casi esquina con 11 Sur, a un costado de la Plaza Centro Sur, según información oficial de autoridades y reportes locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido fue provocado por la acumulación de gas en un tanque de gas LP del puesto de comida, lo que generó un fuerte estruendo que alarmó a comerciantes y vecinos de la zona.

Los servicios de emergencia, incluyendo Protección Civil municipal y estatal, Bomberos, paramédicos del SUMA y la Cruz Roja, acudieron al lugar tras recibir múltiples llamadas al número de emergencias.

Según el reporte oficial de Protección Civil, 17 personas resultaron lesionadas, algunas con quemaduras de segundo grado y otras con lesiones diversas. Entre los afectados se encuentran personas de distintas edades, incluyendo menores de edad.

Las víctimas fueron atendidas en el sitio y posteriormente trasladadas a diversos hospitales del estado para recibir atención médica especializada, entre ellos el Hospital de Traumatología y Ortopedia, el Hospital General de Cholula y el Hospital de la Niñez Poblana.

Las autoridades implementaron el Sistema de Comando de Incidentes para coordinar la acción de los cuerpos de emergencia, acordonaron el área afectada y restringieron temporalmente el paso de vehículos y peatones para facilitar las labores de atención y prevención de riesgos adicionales.

Hasta el momento, las investigaciones continúan para determinar con mayor precisión las causas que originaron la fuga de gas y la explosión, mientras que las autoridades llaman a la población a extremar precauciones y revisar periódicamente las condiciones de los tanques y conexiones de gas en negocios y viviendas

