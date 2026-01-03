Protestan contra el acueducto en Guanajuato

Productores del estado de Guanajuato iniciaron este año con movilizaciones para expresar su rechazo a la construcción de la obra con la que se llevará agua de la presa Solís hacia otras comunidades de la región, por considerar que se tocará un recurso del que se valen para mantener sus cultivos.

Alrededor de 300 agricultores provenientes de municipios del estado como Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra y Pénjamo se oponen a que se lleve el recurso hídrico por medio de este acueducto a los habitantes de León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao.

Con maquinarias y otros vehículos, salieron a protestar en los alrededores de la presa, con mantas extendidas y carteles sobre las que se leyeron consignas como “No al acueducto de la presa Solís” y en las que se quejaban de la sustracción de agua, ya que, aseguraron, que en tiempos recientes han enfrentado adversidades debido a cierres que redujeron el flujo de agua.

El Tip: A través del acueducto de 187 kilómetros de longitud llevarán agua a 2.6 millones de habitantes, que es el 43 por ciento de la población de Guanajuato.

Entre las quejas expuestas está la de una supuesta deuda del Gobierno Federal en cuanto a los pagos de los predios en los que se construyó la presa de la que disponen el agua. Y consideran que esta obra terminará por beneficiar únicamente a sectores ya favorecidos.

Además, advirtieron que esto perjudicaría las actividades pesqueras de la región, con impacto para, al menos, mil 200 personas que se mantienen de esta labor.

En su momento, la gobernadora Libia Dennise García negó que la obra vaya a perjudicar el abasto del líquido a las comunidades, ya que aseguró que el envío de agua a los municipios objetivo provendrá del ahorro que derive del plan de tecnificación de riego que ha puesto en marcha en este sexenio.

4 mil millones de pesos se invertirán en la construcción del acueducto

Actualmente, Guanajuato cuenta con tres proyectos de abasto de agua como parte del Plan Nacional Hídrico que impulsó el Gobierno Federal: la Tecnificación del Distrito de Riego 011, la Construcción del Acueducto Solís y el Saneamiento del Río Lerma.