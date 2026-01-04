Tren de carga se descarrila en Nogales, Sonora; no hay lesionados

Vagones de Ferromex quedaron fuera de las vías tras el percance registrado en el kilómetro 21.

Un tren de carga que transportaba jarabe de maíz se descarriló en el sector Agua Zarca, a la altura del kilómetro 21, en el municipio de Nogales, Sonora, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con medios locales, a uno de los vagones se le desprendieron las ruedas, lo que habría provocado el descarrilamiento.

Posteriormente, la Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales detalló que el incidente involucró varias unidades ferroviarias, algunas con carga de jarabe de maíz, material que no está considerado como peligroso, además de otros vagones vacíos.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y verificación, confirmando que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control”, señaló Julia Guadalupe Ochoa, coordinadora de la Unidad de Protección Civil.

En el lugar participaron de manera coordinada Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional, a través de su área de Vías de Comunicación, quienes realizaron labores de resguardo, evaluación y apoyo interinstitucional.

Asimismo, Ochoa informó que la empresa Ferromex asumió de forma inmediata la responsabilidad de las maniobras operativas y el seguimiento técnico del incidente.

“Ferromex ya se encuentra a cargo de las acciones correspondientes. Por parte de Protección Civil Municipal, mantenemos monitoreo preventivo y coordinación permanente con las demás autoridades”, agregó.

