Empresarios y sector turístico reconocen a Abelina López por resultados durante temporada vacacional en Acapulco

Empresarios y representantes del sector turístico de Acapulco reconocieron a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, por los resultados de la presente temporada vacacional, que ya superan las proyecciones de afluencia y derrama económica en todo el puerto, desde Pie de la Cuesta hasta la zona Diamante.

El sector hotelero destacó que la reactivación económica registrada no se había visto en todo 2025, al subrayar que los logros son reflejo del trabajo entre empresarios y autoridades municipales para fortalecer la actividad turística y devolver la confianza a los visitantes.

Reconocidas voces del ámbito gastronómico celebraron la llegada masiva de turistas y coincidieron en la importancia de mantener la unión entre sociedad y gobierno para seguir promoviendo a Acapulco como el destino privilegiado que es a nivel nacional e internacional

TE RECOMENDAMOS: Reafirma dignificación policial Gobernadora Margarita González Saravia anuncia aumento salarial para policías de Morelos

Representantes de zonas emblemáticas como Pie de la Cuesta señalaron que es la primera vez en muchos años que, desde el inicio del periodo vacacional, se registra una afluencia tan significativa, demostrando el impacto positivo de las estrategias de promoción y las caravanas turísticas.

Organizadores de festivales y promotores turísticos resaltaron que estas acciones marcan una pauta clara para planear estrategias que permitan mantener ocupaciones superiores al 70 por ciento durante todo el año, siempre en coordinación con el gobierno municipal.

En la zona Tradicional, se estimó que más de 40 mil personas han visitado sitios icónicos como Sinfonía del Mar durante esta temporada, confirmando que los atractivos de Acapulco siguen siendo un poderoso imán turístico.

Representantes del sector hotelero, restaurantero y empresarial refrendaron su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno Municipal para consolidar la reactivación turística y el crecimiento económico de Acapulco.

cehr