Lorena Cuéllar inaugura C2 de Tepeyanco, en Tlaxcala; ampliará red de seguridad en otros 12 municipios

Al centro, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, durante la inauguración del C2 en Tepeyanco.

Tlaxcala inició 2026 ampliando su red de seguridad con la inauguración del Centro de Control y Comando Municipal de Tepeyanco (C2), que consolida la estrategia estatal para fortalecer la prevención del delito, mejorar la capacidad de respuesta y brindar mayor tranquilidad a las familias tlaxcaltecas.

La puesta en marcha de este C2, el número 38 en el estado, forma parte de una visión integral de seguridad que contempla, para este año, proyectos estratégicos como el equipamiento de videovigilancia en el Arco Norte, el fortalecimiento de las repetidoras de radiocomunicación, un programa de seguridad en escuelas, la instalación de C2 en otros 12 municipios, la incorporación de un remolque equipado con tecnología especializada, nuevos arcos detectores de placas, y la creación de la Unidad Antiextorsión, alineada a la Estrategia Nacional de Seguridad.

El recién inaugurado C2 de Tepeyanco es el número 38 en Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

En su mensaje, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que Tlaxcala será el primer estado del país en contar con un Centro de Control y Comando en cada uno de sus municipios , lo que ha permitido reducir de manera sostenida la incidencia delictiva y mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Hoy Tlaxcala tiene el menor índice delictivo desde 2015 y somos el estado que más ha invertido en seguridad a nivel nacional. La tecnología, coordinación y confianza ciudadana están dando resultados (…) y seguiremos fortaleciendo esta estrategia para proteger a las y los tlaxcaltecas” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala



La mandataria estatal subrayó que, a pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos del país, su administración priorizó la seguridad con una inversión histórica que ha permitido la modernización del C5i, la construcción de la Ciudad de la Seguridad, la profesionalización y certificación de los cuerpos de seguridad, y el fortalecimiento de fiscalías especializadas, entre otras prioridades.

Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, adelantó que, para este 2026, se tiene contemplada la certificación del personal de los 60 C2 municipales, del C5i y de los centros de control, además del reforzamiento de la red estatal de radiocomunicación y la expansión de los sistemas de videovigilancia.

Detalló que el C2 de Tepeyanco inicia operaciones con 30 nuevas cámaras de monitoreo, tres estaciones de trabajo, servidores y tecnología especializada, lo que reforzará la vigilancia en puntos estratégicos del municipio y brindará apoyo directo a las labores del C5i , fortaleciendo la atención de reportes al 9-1-1 y 089.

Finalmente, el presidente municipal de Tepeyanco, Williams Zainos Flores, agradeció el respaldo permanente de la gobernadora Lorena Cuéllar y del gobierno del Estado, al destacar que la seguridad es un trabajo integral que también involucra servicios públicos, infraestructura y una administración responsable de los recursos, por lo que reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación para brindar entornos más seguros y dignos a la ciudadanía.

cehr