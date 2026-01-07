Delfina Gómez arranca reconstrucción integral de 108 km del Periférico Norte.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de inicio de la reconstrucción del Periférico Norte, luego de 25 años de abandono, lo que permitirá la repavimentación de 108 kilómetros de Naucalpan a Tepotzotlán. La inversión será superior a mil 200 millones de pesos y se prevé terminar los trabajos el 30 de abril.

“Hoy, es la avenida con mayor tránsito de todo nuestro estado y una de las principales a nivel nacional. Por aquí circulan más de 15 millones de usuarios. Aquí pasan familias que van al trabajo, a la escuela, a sus consultas médicas, a realizar compras y que al final del día vuelven también por esta misma vía a sus hogares”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Aclaró que no se trata de un bacheo, ni de aplicar parches, sino que es una rehabilitación total, integral y profunda de todo el Periférico Norte. Entre los trabajos a realizar se encuentran el recorte y la construcción de carpeta asfáltica; la reparación de brocales y rejillas; nueva señalización; el mejoramiento del alumbrado, y balizamiento completo.

Las labores se reflejarán en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, que conectan con la Ciudad de México y el norte del Estado de México.

Pidió paciencia y comprensión, al asegurar que las obras van a procurar que las afectaciones sean las menores posibles, porque se trata de construir una vialidad moderna, segura y digna, que esté a la altura del pueblo mexiquense.

“Desde el inicio de mi administración, tomamos la decisión de recuperar los caminos, carreteras y espacios donde transitan vehículos. Se realizó el proceso y de evaluación para que se devolvieran vialidades importantes para nuestra población, donde el Gobierno del Estado de México pudiera atenderlas directamente. Y hoy estamos cumpliendo”, afirmó la Gobernadora mexiquense.

Agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que ha sido fundamental para que esta obra sea posible y destacó que, con el trabajo coordinado entre el Gobierno Federal y del Estado de México, se pueden lograr grandes cosas para las y los mexiquenses.

Además, señaló que esta obra de reconstrucción está a cargo de empresas mexiquenses y que permitirá la generación de empleos y la reactivación de la economía en la zona.

Por su parte, Joel González Toral, Encargado del Despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, refirió que los horarios de los trabajos serán diurnos y nocturnos, pero las intervenciones mayores se harán por la noche para no afectar a los 204 mil vehículos que circulan en promedio cada día en esta vialidad.

La Mandataria mexiquense adelantó que este año habrá más obras en todo el Estado de México y que visitará diversos municipios para entregar mercados, plazas públicas, unidades deportivas y más vialidades; espacios públicos construidos o rehabilitados para que las personas disfruten y tengan una mejor calidad de vida.

Al evento realizado en las icónicas Torres de Satélite, también asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Daniel Andrés Sibaja González, Secretario de Movilidad; así como Presidentes y Presidentas Municipales de Naucalpan, Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán.

