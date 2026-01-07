En una misma zona, 5 menores desaparecen

Una imagen de Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio de la Región Centro del estado de Jalisco, México.

Entre el 3 y el 4 de enero, cinco menores de edad, de 14 y 15 años, desaparecieron en la colonia Buenavista, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, aunque ayer por la tarde dos de ellos fueron localizados.

Según versiones oficiales, los menores fueron vistos por última vez en la misma zona, aunque en distintos momentos.

La autoridad no había confirmado ayer si los adolescentes se conocían ni las circunstancias de su no localización.

El Dato: CON CASI 7 MIL casos, Jalisco fue el estado con más desaparecidos en el sexenio de AMLO, y con más de 5 mil 300, también encabezó el listado en el de Enrique Peña.

Para dar con el paradero de los menores, las autoridades realizaban recorridos, revisión de cámaras de videovigilancia y entrevistas en el área donde fueron vistos por última vez.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco difundió las fichas oficiales y señaló que, en todos los casos, desaparecieron en la colonia Buenavista.

No obstante, ayer por la tarde la propia Comisión de Búsqueda señaló que dos de los jóvenes, de 14 y 15 años, fueron localizados gracias a la colaboración de la sociedad, sin ofrecer mayores detalles.

REGIÓN DE RIESGO. Con 14 mil 151 personas desaparecidas en los últimos 25 años que no han sido localizadas y que significan 11.6 por ciento del total de las 122 mil 403 registradas en el país, Jalisco es una de las entidades que más resienten este fenómeno.

En 2025, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en Jalisco se reportó la desaparición de 464 personas.

Del total de personas desaparecidas, en 406 casos son hombres, que representan el 87.5 por ciento, y 58 son mujeres, que equivalen al 12.5 por ciento.

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga es el que registró la mayor incidencia de casos de personas desaparecidas, con un total de 74, las cuales en su mayoría son hombres y solamente se reportaron seis casos de mujeres.

El pasado 30 de octubre, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que seis jóvenes menores de edad desaparecieron en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento La Fortuna.

El padre de una de las víctimas relató que su hijo llegó de trabajar en la tarde y pidió permiso para salir a la calle con un vecino, alrededor de las 20:30 horas, pero ya no regresó.

6 entidades concentran hoy 56% de desapariciones sin localizar

Después de transcurridas casi dos semanas, la familia de uno de los adolescentes de 14 años confirmó que fue localizado con vida.

ALERTA DE RECLUTAMIENTO. El municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos reportó, en el 2025, nueve casos de desaparición de personas, de los cuales todos son hombres.

Recientemente, el Gobierno de Jalisco puso en marcha la estrategia Alerta Joven, la cual tiene como objetivo prevenir el reclutamiento forzado y reducir las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con las autoridades estatales, el programa ha beneficiado a más de 4 mil 500 jóvenes, a través de acciones que buscan alertar sobre los riesgos de falsas ofertas laborales y fortalecer la autoprotección, principalmente entre estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura.

Y es que en Jalisco se han reportado múltiples casos en los que jóvenes son reclutados por la delincuencia organizada a través de falsas ofertas de trabajo.