Marina del Pilar garantiza estudios del alumnado en situación vulnerable de UABC con beca Corazón de Cimarrón.

Como parte de un gobierno que prioriza la educación, se oficializó la beca Corazón de Cimarrón, con la que todo el alumnado en situación vulnerable de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) tiene garantizado sus estudios, informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.

En este marco, la mandataria estatal señaló que a través de la beca Corazón de Cimarrón se destinan más de 134 millones de pesos para el 30 por ciento del alumnado de licenciatura de la UABC.

“Antes a nuestros jóvenes los señalaban y los estigmatizan; hoy decimos algo distinto, son el presente de Baja California y tienen derecho a un futuro con oportunidades”, subrayó la gobernadora.

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, señaló que en esta Universidad, siete de cada diez alumnos, son la primera generación de su familia en alcanzar la educación superior, representando un factor de cambio decisivo para romper con los círculos de desigualdad.

“De nueva cuenta muchas gracias gobernadora por este gran apoyo que va directo a los bolsillos de las familias, porque anteriormente las cuotas de inscripción y reinscripción eran un gasto de las familias bajacalifornianas”, reconoció el rector de la UABC.

La beca Corazón de Cimarrón, es un apoyo que habían estado buscando desde la Universidad, ahora ya es una realidad en Baja California, declaró el rector de la UABC.

La beca se solicitará en línea, a partir del viernes 9 de enero, al ingresar al portal de sistema de pagos, aparecerá un botón para aceptar el apoyo Corazón de Cimarrón, tanto para alumnado de nuevo ingreso y reingreso en situación vulnerable. Para más detalles las y los interesados pueden consultar la convocatoria en https://goo.su/nzFdc.

El rector también mencionó que con el apoyo del gobierno del Estado, Baja California contará con el primer Hospital Universitario de Labio y Paladar Hendido en México, que se ubicará en Mexicali dentro de la Facultad de Odontología de la UABC.

Este hospital contará con una inversión estimada de 52 millones de pesos y formará parte de un paquete de más de 103 millones de pesos destinados a infraestructura universitaria, que incluye la ampliación de la Facultad de Medicina y Psicología en el campus Tijuana, con una Clínica de Especialidades que permitirá atender a 150 estudiantes adicionales de Medicina, Psicología y Nutrición.

