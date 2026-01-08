Aumentan 239% desapariciones en era de Durazo

El 12 de diciembre pasado, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora realizó acciones de pegado de fichas en el municipio de Puerto Peñasco.

Con el Gobierno del morenista Alfonso Durazo Montaño en Sonora, el estado arrastra una explosiva escalada de 239 por ciento en desapariciones de personas, al contrastar el primer año completo de su administración en el 2022, con el 2025.

De acuerdo con los expedientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el 2022 se reportaron 244 personas de las que no se sabe su paradero y para el cuarto año del Gobierno, el 2025, se registraron 827 desaparecidos.

En las puntualizaciones de los registros, se destaca que, en los cuatro años de Gobierno de Durazo —quien fue secretario de Seguridad federal en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, la cifra de mujeres desaparecidas se disparó 300 por ciento, ya que los casos pasaron de 28 en el 2022 a 112 en el 2025.

De igual forma, los casos de hombres desaparecidos tuvieron un aumento relevante, pues en el 2022 fueron 216 y en el año anterior el número se elevó a 715, lo que significa 231 por ciento más.

El Dato: LOS CASOS de desaparición en Sonora comenzaron a aumentar en el 2012. El 2024 es el año de mayor incidencia, con 672 personas que continúan desaparecidas.

RIESGO EN LA CAPITAL. Las cifras del RNPDNO establecen que, en el 2025, el municipio con más casos de personas desaparecidas fue la capital Hermosillo, al reportarse 256, de los cuales 219 son hombres y 37, mujeres.

Comparado con el 2022, en el 2025 Hermosillo tuvo un incremento de ocho veces más desaparecidos, ya que en el 2022 hubo 32 reportes y en el último año fueron 256, lo que se traduce en un alza del 700 por ciento.

Con estas cifras, la capital pasó a ser el municipio con más desaparecidos, ya que en el 2022 el municipio con más expedientes era Cajeme, al reportar 36 casos.

Las cinco localidades con mayores casos de desaparecidos fueron Hermosillo, con 256; Nogales, con 97; Cajeme, 86; San Luis Río Colorado, 82, y Caborca, con 39.

18 niñas fueron desaparecidas de enero a mayo del 2025, 13 más que en 2024

PICO EN DICIEMBRE. También en el 2025, el mes con más casos de desaparecidos fue diciembre, cuando fueron reportados 82 casos, de los cuales 68 son hombres y 14, mujeres.

Mientras tanto, el segundo mes con más casos fue noviembre, con 79 casos, de los cuales 67 corresponden a hombres y 12 a mujeres.

De igual forma, siempre conforme a las cifras del RNPDNO, los casos de niños y jóvenes desaparecidos de entre 10 y 19 años tuvieron un aumento, al comparar los años 2022 y 2025.

En el 2022 se reportó la desaparición de una persona de entre 10 y 14 años, mientras que en el 2025 la cifra aumentó a 10 pequeños, lo cual representa un incremento de 900 por ciento.

Asimismo, los casos de jóvenes de entre 15 y 19 tuvieron un repunte de 836 por ciento, ya que en el 2022 se documentaron 11 desapariciones y para el 2025 la cifra subió a 103.

En el 2025, del total de menores de entre 15 y 19 años reportados como desaparecidos, el 72.8 por ciento son hombres y el 27.2 son mujeres.

El Tip: EL AÑO PASADO, 515 personas tenían menos de 18 años cuando fueron víctimas de desaparición, siendo la mayoría niñas y niños —el 61.94 por ciento del total—.

POTENCIAL RECLUTAMIENTO. En opinión de investigadores en temas de seguridad, la desaparición de menores varones es una señal de alerta sobre el posible reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Según el balance anual sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Sonora fue uno de los tres estados con más casos de adolescentes probables víctimas de reclutamiento forzado por agrupaciones delictivas.

Durante el 2024, entre 388 y mil 084 adolescentes fueron privados de la libertad en el país por delitos en los que suele estar involucrada la delincuencia organizada, lo que permite considerarlos probables víctimas de reclutamiento forzado por agrupaciones delictivas, establece el balance anual 2025.

Los especialistas señalan que mientras la mayoría de los casos de desapariciones de adolescentes varones termina en probables casos de reclutamiento forzado, en el caso de las mujeres está relacionada con otro tipo de delitos, como feminicidio o violencia familiar.

TAMBIÉN FEMINICIDIOS. El informe realizado por la Redim también menciona que Sonora es uno de los tres estados en los que se observaron los mayores aumentos en la cantidad de víctimas de feminicidio de entre 0 y 17 años, ocurridos entre 2024 y 2025.

Unos de estos feminicidios fueron los de una pequeña de 9 años y sus hermanas gemelas de 11, quienes fueron halladas muertas bajo un mezquite en Hermosillo.

Las hermanas fueron encontradas a un costado de la carretera, mientras se abrazaban como acto de protección previo a los impactos de bala.

Días antes de la localización, las menores habían sido reportadas como desaparecidas junto a su madre, aunque en el momento del hallazgo no fueron encontradas en el mismo lugar.

Tiempo después se dio a conocer que las llamadas hermanitas de Hermosillo fueron asesinadas a balazos por la expareja de su madre, quien fue detenido posteriormente. Al hombre se le vinculó con un grupo delictivo que opera en Hermosillo.

De igual forma, de acuerdo con la Redim, Sonora fue unos de los tres estados donde se registraron los mayores aumentos en la cantidad de víctimas de homicidio con arma de fuego de entre 0 y 17 años entre 2024 y 2025.

¿DÓNDE ESTÁN? ı Foto: Especial