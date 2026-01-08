Quintana Roo, uno de los 3 estados que más han reducido el promedio de homicidios dolosos de 2024 a 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Marcela Figueroa Franco en la conferencia de este jueves.

El estado de Quintana Roo forma parte de las 26 entidades federativas que redujeron el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025, al reportar una disminución del 56.8 por ciento, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

“Asimismo, también informamos que al comparar los años 2024 contra 2025, 26 entidades federativas disminuyeron el número de homicidios dolosos en sus entidades.

“Destacan en este caso, en el comparativo 2024-2025 por su reducción, Zacatecas con menos 71.1 por ciento. Chiapas con menos 58 por ciento. Y Quintana Roo con menos 56.8 por ciento”, reportó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

FGR