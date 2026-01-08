Datos oficiales

Quintana Roo, uno de los 3 estados que más han reducido el promedio de homicidios dolosos de 2024 a 2025

Quintana Roo forma parte de las 26 entidades federativas que redujeron el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025, al reportar una disminución del 56.8%, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Presidenta Claudia Sheinbaum y Marcela Figueroa Franco en la conferencia de este jueves.
La Presidenta Claudia Sheinbaum y Marcela Figueroa Franco en la conferencia de este jueves. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

El estado de Quintana Roo forma parte de las 26 entidades federativas que redujeron el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025, al reportar una disminución del 56.8 por ciento, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Gráfica oficial.
Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

“Asimismo, también informamos que al comparar los años 2024 contra 2025, 26 entidades federativas disminuyeron el número de homicidios dolosos en sus entidades.

“Destacan en este caso, en el comparativo 2024-2025 por su reducción, Zacatecas con menos 71.1 por ciento. Chiapas con menos 58 por ciento. Y Quintana Roo con menos 56.8 por ciento”, reportó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

