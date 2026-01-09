Abogado cambia de género para evadir pensión; exesposa denuncia tráfico de influencias

Causa indignación caso de Cristian Jafet, quien, acusa su exesposa, cambió de género para evadir pago de pensión.

Una mujer, presuntamente víctima de maltrato físico y psicológico, denunció que su expareja inició un trámite de cambió de género para evadir el pago de la pensión alimenticia correspondiente por su hija, situación que ha provocado indignación.

Medios nacionales reportaron el caso de Gloria Valentina Méndez, una psicóloga, originaria de Durango, quien inició un proceso de divorcio y presentó una denuncia contra su expareja Cristian Jafet Montenegro por violencia familiar, hechos por los cuales se le imputó el pago de una pensión por la hija que tuvieron en matrimonio.

Sin embargo, según denunció la psicóloga, su expareja inició un trámite de cambio de género para ser tratado legalmente como mujer, y gozar de la aplicación de perspectiva de género en el proceso judicial.

Para esto, Cristian Jafet tramitó una nueva acta de nacimiento y presentó los documentos con su nueva identidad de género ante el juez décimo cuarto de control y juicio oral, Jaime Romero Maldonado, quien permitió que avanzara el juicio con la nueva identidad de género del denunciado.

Además, bajo la aplicación de perspectiva de género, el juez vinculó a la denunciante a proceso por presunta sustracción de menores.

La mujer denunció que este proceso se ha extendido por más de cuatro años y ha resultado poco favorable para ella, a causa de lo que, dijo, ha sido tráfico de influencias por parte de su exesposo, quien lleva años dedicándose al ámbito judicial.

Acusó que los procesos legales iniciados por Cristian Jafet avanzan con rapidez, mientras que los de ella permanecen estancados.

Incluso, la mujer denuncia que su exesposo ofrece servicios profesionales para ayudar a otros hombres a cambiar su identidad de género con el fin de evadir pensiones alimenticias.

En el mismo sentido, la mujer declaró que, según sus conocimientos, su exesposo cuenta con un cuadro clínico de psicópata integrado y narcisista patológico, lo que considera un riesgo para ella y su hija.

El caso ha provocado división, pues mientras algunos celebran que haya equidad en la aplicación de la perspectiva de género, otros remarcan las fallas en el sistema que este caso evidencia.

