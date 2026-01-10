Evelyn Salgado reconoce impulso educativo de Sheinbaum; Beca Rita Cetina llegará a más de 700 mil estudiantes en Guerrero

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Ante estudiantes de educación básica, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el impulso a la educación por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la implementación de la Beca Rita Cetina, un programa con sentido social que garantiza que ninguna niña ni niño abandone la escuela por falta de recursos económicos.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que este apoyo es un acompañamiento integral para las familias guerrerenses , enfocado en asegurar la continuidad y conclusión de los estudios de las y los alumnos.

“Este programa refleja el compromiso del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, de poner en el centro a la niñez, la juventud y a las familias, con políticas públicas cercanas, humanas y que llegan directamente al territorio” Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero



Gobernadora Evelyn Salgado destaca el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum por la Beca Rita Cetina. ı Foto: Cortesía

La gobernadora subrayó que, gracias a este esquema de atención, las familias reciben acompañamiento directo en sus propios municipios , evitando traslados largos y facilitando que cualquier duda o trámite se resuelva cerca de sus comunidades, fortaleciendo así el acceso equitativo a los apoyos educativos.

Asimismo, resaltó que la participación y el acompañamiento de madres y padres de familia es fundamental para consolidar la transformación educativa en Guerrero. “Porque cuando una familia apuesta por la educación, apuesta por un mejor futuro”, enfatizó.

En su intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la Beca Rita Cetina inició el año pasado con apoyos económicos para estudiantes de secundaria y que, a partir de este año, se ampliará para beneficiar también a alumnas y alumnos de primaria, mediante la entrega de útiles y uniformes escolares.

“¿Qué es lo que buscamos? Primero, que ninguna familia tenga penurias para llevar a sus hijos a la escuela; que tengan lo básico para útiles, para uniformes, para alimentación, lo necesario para que puedan estudiar” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Estudiantes en Guerrero reciben su tarjeta de la Beca Rita Cetina. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció que durante este año se incorporarán a la Beca Rita Cetina casi 170 mil estudiantes de educación básica en Guerrero, con la meta de rebasar los 700 mil becarios en todo el estado.

Destacó que se continuará trabajando de manera coordinada para que la educación sea un derecho, como lo ha establecido la presidenta de México, y no un privilegio, evitando que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para el acceso y permanencia en la formación académica.

cehr