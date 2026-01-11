Atacan a René Valencia, hermano del dirigente del PRI en Michoacán, en Erongarícuaro

René Valencia, líder del movimiento Revolución Social y hermano del dirigente del PRI en Michoacán, “Memo” Valencia, sufrió un ataque armado mientras viajaba por carretera en el municipio de Erongarícuaro, del cual salió ileso, si bien los perpetradores huyeron sin ser identificados.

A través de las redes sociales de Revolución Social se denunció el ataque armado ocurrido la noche del sábado, mediante una serie de videos.

Así, en las grabaciones se muestra cómo René y una acompañante huyen de lo que, denuncian, fue un ataque perpetrado por “sicarios”. En los videos captan el modelo y placa del vehículo en donde, explican, viajaban los tiradores, mientras denuncian que no había ningún elemento de seguridad alrededor.

“Sicarios a bordo de esta camioneta persiguieron y dispararon contra nuestro líder René Valencia entre los municipios de Erongaricuaro y Pátzcuaro”, se lee en el texto que acompañó a uno de los videos.

“Auxilio, sicarios del crimen organizado nos están persiguiendo y disparando” y “Disparos contra Rene Valencia en Jaracuaro, entre Pátzcuaro y Erongaricuaro. Ayuda ayuda”, fueron otros de los textos difundidos.

René Valencia está a salvo, confirman movimiento y su hermano “Memo”

Horas después, casi a la medianoche, Revolución Social informó que René Valencia se encontraba “a salvo”, si bien los tiradores no fueron detenidos.

“Nuestro líder Rene Valencia está a salvo gracias a Dios y al blindaje de la camioneta que tripulaba le permitió huir y ponerse a salvo en la comunidad indigena, sus escoltas repelieron la agresión pero fueron sometidos por integrantes del crimen organizado quienes después de golpearlos y ante el intenso operativo que se dio en la zona optaron por dejarlos en libertad”, escribió el movimiento en Facebook.

Posteriormente, “Memo” Valencia, hermano de René, confirmó que éste se encontraba “a salvo”, y agradeció a las autoridades por su intervención.

“Gracias a Dios mi hermano está a salvo. Agradezco a las autoridades de todos los niveles por su apoyo, Rene Valencia ya está bajo resguardo de la Defensa. Mil gracias por sus oraciones. Gracias al fiscal Carlos Torres Piña por su apoyo inmediato, su intervención fue clave para lograr este milagro, gracias a todos los elementos de las diversas corporaciones policiacas por su apoyo”, escribió.

Minutos antes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que había desplegado un reforzamiento de seguridad en la comunidad de Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro, ante la denuncia de Revolución Social.

“Mantenemos trabajos de búsqueda de los implicados en el hecho, efectuando patrullajes en la zona y estableciendo puntos de revisión”, escribió.

PRI condena ataque contra hermano de dirigente en Michoacán

Aunque René Valencia resultó ileso de este ataque, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó los hechos, y acusó que éste es muestra de la ineficiencia de los gobiernos de Morena.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde ataque armado contra René Valencia, hermano de @MemoValenciaR, Presidente del @CDEPRIMICH. Fue emboscado mientras transitaba entre Pátzcuaro y Erongarícuaro.



Por fortuna, logró salir con vida. Pero el mensaje es brutal: en Michoacán, el… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 11, 2026

“El mensaje es brutal: en Michoacán, el crimen ataca con armas largas, sin miedo y con total impunidad. Y mientras tanto, el gobierno de Morena sigue de brazos cruzados como los grandes pen… que son”, escribió en X.

“¡Son unos idiotas para gobernar! Han convertido a Michoacán en un estado fallido. No hay seguridad, no hay autoridad, no hay vergüenza”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am