Yessenia ‘N’, exsecretaria de Carlos Manzo, sólo fue citada a declarar por investigación del homicidio

La Fiscalía General del Estado de Michoacán aclaró que Yesenia “N”, exsecretaria particular del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no fue detenida y únicamente fue citada para una entrevista como parte de las investigaciones por su homicidio.

En conferencia de prensa junto al Gabinete de Seguridad, el fiscal estatal Carlos Torres Piña explicó que la comparecencia de Yesenia “N” se dio dentro de las diligencias y que ha sido entrevistados otros diez funcionarios de la administración municipal para recabar información relacionada con los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2025 en el centro de Uruapan.

“ Son entrevistas que se vienen realizando a diferentes funcionarios de la administración municipal , y en esta misma lógica fue requerida para ser entrevistada para poder desahogar algunas otras indagaciones que se están realizando sobre este hecho. Se solicitó su presencia y el día viernes [9 de enero] concluyó la entrevista, que sí lleva tiempo por las diferentes informaciones que se estaban requiriendo”, añadió el fiscal estatal.

Torres Piña reiteró que las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo continúan abiertas, y que más personas serán citadas para aportar información relevante que permita esclarecer el crimen.

“Conforme se van dando las propias investigaciones se requerirán de algunos funcionarios más, o dependiendo el alcance y las circunstancia”, precisó.

cehr