Ricardo Gallardo veta iniciativa de paridad de género para gubernatura de San Luis Potosí.

Con el objetivo de que se analice y se discuta a fondo la reforma a la ley electoral del Estado en materia de paridad de género para que se postulen sólo mujeres a la gubernatura en 2027 y evitar que se vulneren derechos constitucionales a toda persona que aspire al cargo, el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona ha decidido hacer uso de su derecho de veto en dicha iniciativa.

La propuesta de reforma presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y aprobada por el Legislativo el pasado 14 de diciembre por 19 votos a favor y 8 en contra obligaría a todos los partidos políticos abanderar a una mujer con miras al relevo gubernamental del próximo año.

Precisó que ha solicitado que el CEEPAC replantee la iniciativa, que se abra una discusión más amplia, con la participación de expertos constitucionalistas, académicos y todas las fuerzas políticas, con el objetivo claro de fortalecer la igualdad de género sin generar controversias legales.

El Ejecutivo estatal dijo respetar la autonomía del Consejo Estatal Electoral y del Congreso del Estado, pero que como Gobernador tiene la obligación constitucional de revisar a fondo las leyes que se aprueban, por lo que ha decidido ejercer su derecho de veto, ya que, como está planteada, dicha iniciativa presenta serias dudas de constitucionalidad.

Con esa decisión Gallardo Cardona echa por tierra las especulaciones vertidas en el sentido que la reforma tenía beneficiarios precisos. Aclaró, además, que “no se trata de estar en contra de la igualdad de género, al contrario. Se trata de que cualquier reforma electoral debe estar plenamente alineada con la Constitución, con criterios sólidos y con un sustento jurídico que resista cualquier impugnación.”

JVR