Con Nahle escalan homicidio, plagio, robo de vehículo…

Taxistas, al manifestarse el 28 de julio de 2025 por el crimen de su compañera y maestra Irma Hernández, ocurrido en Álamo tras ser secuestrada por un comando.

Durante el primer año de administración de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cinco delitos tuvieron un escalamiento anual en su comportamiento durante el periodo comprendido entre enero y noviembre del 2025.

Los delitos de homicidio, secuestro, robo de vehículo automotor, corrupción de menores y delitos cometidos por servidores públicos se agudizaron desde la llegada de la morenista al gobierno de Veracruz en diciembre del 2024, como indica la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Dato: AYER FUE CATEADO en Coatzacoalcos un anexo de rehabilitación de personas con adicciones; ahí hallaron armas y droga, y fueron detenidas cinco personas.

El delito que tuvo un mayor impacto fue la corrupción de menores, el cual subió 43 por ciento, ya que los casos pasaron de 37 a 53 en los 11 meses referidos del 2024 y del 2025, respectivamente.

El segundo delito que creció más en el periodo fue el secuestro, con 11 por ciento, al observar registros de 27 y 30 expedientes en ambos años. Este ilícito es de alto impacto.

Uno de los casos que más conmocionó a la sociedad no solamente de Veracruz, sino de todo el país, fue el secuestro y asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz el año pasado.

2 mujeres asesinadas en Tuxpan en 48 horas

El 18 de julio del 2025, la maestra jubilada, quien también trabajaba como taxista, fue secuestrada mientras manejaba su taxi y obligada a subir a una camioneta por un comando cuando circulaba por la calle Sor Juana Inés de la Cruz, frente al mercado municipal de Álamo Temapache, al norte de Veracruz.

En días posteriores a su desaparición, circuló un video donde se le ve rodeada de sus captores, quienes la obligaron a grabar un mensaje a sus compañeros para pedirles el pago de las cuotas que exige el crimen organizado.

En él les pedía que accedieran a pagar la cuota o derecho de piso que exigía “la mafia veracruzana” para que no les sucediera lo mismo que a ella.

El Tip: La noche del domingo, hombres armados atacaron a balazos una base de taxis en Tuxpan, lo que dejó una mujer muerta y un hombre gravemente herido.

“Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser (...) o van a terminar como yo”, dijo, en la grabación de 23 segundos de duración.

Seis días después del secuestro, el 24 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que localizó sin vida el cuerpo de la maestra, como resultado de labores de investigación de gabinete y campo, en el municipio de Álamo.

El caso cobró más relevancia e indignación de la sociedad luego de que la gobernadora Nahle García declarara, en conferencia de prensa, que el motivo de la muerte de la maestra fue un infarto, luego de haber sido secuestrada y violentada por un grupo del crimen organizado.

Días después, la Fiscalía de Veracruz desmintió a la gobernadora y precisó que Irma Hernández falleció a consecuencia de la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio.

Además del secuestro, el homicidio es otro delito de alto impacto sensible entre los veracruzanos, que mostró un ascenso de 5 por ciento en los primeros meses del gobierno de Nahle, con 749 casos denunciados el año pasado contra 713 del año previo, para un promedio de nueve asesinatos cada cuatro días.

Uno de los asesinatos más recientes tuvo lugar la noche del domingo pasado durante un ataque a balazos en la base de radiotaxis Platino, en la ciudad de Tuxpan, el cual dejó como resultado una mujer fallecida y otra persona con lesiones de gravedad.

El hecho se registró cerca de las 20:00 horas en las instalaciones ubicadas sobre la calle Veracruz, en la colonia Benito Juárez. Según los reportes iniciales, individuos armados irrumpieron en el sitio y dispararon en repetidas ocasiones contra el inmueble.

En el lugar, una mujer que laboraba como radioperadora murió en forma instantánea tras recibir varios balazos en su cuerpo, mientras que un acompañante suyo resultó severamente herido. Tras el ataque, fueron desplegados elementos de la Marina y la Policía Estatal; sin embargo, los responsables lograron escapar.

Este ataque a balazos se suma a una jornada violenta que ha marcado el inicio del año en el norte de la entidad. Este asesinato representa la segunda muerte de una mujer en condiciones similares en menos de 24 horas. La madrugada del mismo domingo se registró otro hecho violento, cuando una mujer identificada como Laura P. V., de 50 años, fue víctima de un ataque a balazos.

En entrevista con La Razón, el periodista de nota roja en Veracruz Rafael León Segovia, quien se encuentra en prisión domiciliaria aun cuando le retiraron el cargo que le habían fincado por terrorismo, dijo que a pesar de la vasta presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, en Veracruz la inseguridad se “está saliendo de las manos”.

Explicó que en Coatzacoalcos, solamente en 12 días que van del año, se ha reportado la muerte de tres personas.

“El primero fue en un salón de eventos infantiles, en la colonia Puerta México, el pasado 4 de enero, a plena luz del día y con la presencia de niños y de gente. Otra persona fue ejecutada en el fraccionamiento San Martín este sábado y apenas el domingo, en la colonia Constituyentes, ejecutaron a otra persona hondureña que cobraba derecho de piso en el tren de carga usado por migrantes conocido como La Bestia”, expuso.

El periodista también refirió que actualmente los hechos de violencia registrados en la entidad se deben a que distintos grupos del crimen organizado “se están peleando la plaza”.

El robo de vehículo automotor tuvo también un incremento de seis por ciento, toda vez que los casos pasaron de 3 mil 892 a 4 mil 141 y los delitos cometidos por servidores públicos subieron 8 por ciento, pues pasaron de 718 a 780.