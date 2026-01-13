Michoacán atrae inversión de 73 mil 454 mdp Ramírez Bedolla

En la imagen el Gobernador constitucional de Michoacán.

La inversión empresarial en Michoacán suma 73 mil 454 millones de pesos invertidos, del mes de octubre de 2021 a la fecha, lo que impulsa el desarrollo económico del estado con la generación de más de 39 mil empleos directos e indirectos.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que son 20 empresas, entre ellas Grupo Merza, Elevapark, ArcelorMittal, Bafar y Arauco, las que han invertido en 13 municipios de la entidad.

Alfredo Ramírez Bedolla detalló que esta inversión ha generado 14 mil 613 empleos directos y 25 mil 103 indirectos, lo que contribuye a la generación de bienestar entre las familias michoacanas y sus bolsillos.

Alfredo Ramírez Bedolla destacó que tan solo el mes de octubre del año pasado, Michoacán alcanzó la cifra de 501 mil 469 empleos formales generados.

Además, Alfredo Ramírez Bedolla subrayó que se tiene proyectada una inversión de más de 11 mil 987 millones de pesos para la puesta en marcha del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Parque Bajío Michoacán”, donde el Gobierno estatal destinaría alrededor de 600 millones de pesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR