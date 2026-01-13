Tendrá Holbox Estación de Policía, Base de Policía y Protección Civil: Mara Lezama

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, colocó la primera piedra para iniciar la construcción de la Base de la Policía y Bomberos de Holbox, una infraestructura estratégica que permitirá fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad y de atención a emergencias en esta isla.

Acompañada por el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena Villanueva, Mara Lezama Espinosa expresó: “hoy venimos a cumplirle a Holbox, venimos a decirles, con hechos, que esta isla importa, que su gente importa, que su tranquilidad importa”.

La obra contempla la construcción con una inversión total de 16 millones 500 mil pesos, como parte del compromiso del gobierno estatal de garantizar entornos seguros para la población y para quienes visitan el estado, tal como se establece en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“Este es un gobierno humanista con corazón feminista, un gobierno que escucha, entiende y atiende, que no gobierna desde el escritorio, sino caminando el territorio y respondiendo a las necesidades reales de la gente”, añadió Mara Lezama Espinosa ante la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; del General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34 Zona Militar; y del Almirante Guadalupe Juan José Bernal Méndez, comandante de la V Región Naval.

Durante el evento, Mara Lezama Espinosa destacó que Holbox es una comunidad viva, insular, con crecimiento, con trabajo, con turismo, pero también con desafíos. Durante muchos años careció de infraestructura formal para la atención de emergencias y la seguridad pública. Esa ausencia generó incertidumbre y vulnerabilidad.

Mara Lezama Espinosa precisó que el proyecto está destinado a mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la vigilancia y reducir la percepción de inseguridad. “Es una inversión que se traduce en paz social y en mejores condiciones de vida. Esta obra permitirá contar con una respuesta más oportuna, eficiente y coordinada ante situaciones de riesgo, delitos e incendios, contribuyendo a la protección de las familias de Holbox, así como al fortalecimiento de su vocación turística y su desarrollo sostenible” citó.

Antes de proceder a la colocación de la primera piedra, Mara Lezama Espinosa aseguró que cuando hay instalaciones dignas, hay mejores condiciones para quienes cuidan a la comunidad, pero, sobre todo, hay mayor confianza para las familias y mayor certeza de justicia social, porque la justicia social también es que el estado esté presente donde antes no estaba. Que las islas cuenten con los mismos derechos que cualquier otra comunidad. Que nadie se quede atrás.

