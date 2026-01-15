¿Cómo sacar la Tarjeta Única al estilo Jalisco y cuáles son los beneficios?

La Tarjeta Única al estilo Jalisco ofrece múltiples opciones en las que se puede utilizar como medio de pago, por lo que esta es una herramienta única para las personas que residen en el estado.

Actualmente está abierto el preregistro para poder tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco, y esta tarjeta será solicitada para realizar diversos pagos en el estado, por lo que es importante que los jaliscienses la tramiten.

La Tarjeta Única al estilo Jalisco será solicitada para pagar el transporte público, suscribirse a Mi Bici, y para tener acceso a apoyos del goierno; además, con esta se podrán obtener diversos beneficios.

Tarjeta Única al estilo Jalisco ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo sacar la Tarjeta Única al estilo Jalisco?

Para poder tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco se requiere una INE vigente, acta de nacimiento, CURP, número de teléfon celular, correo electrónico y dirección completa.

Para realizar el preregistro se debe ingresar a la página oficial de Tarjeta Única al estilo Jalisco, en donde se debe ingresar la información antes mencionada para que pueda ser validada.

Posteriormente se enviará un mensaje vía SMS al número de teléfono que se proporcionó, y posteriormente se debe seleccionar una fecha y hora para agendar una cita.

El acuse que arroje la página de Tarjeta Única al estilo Jalisco debe ser impreso, y este llegará vía correo electrónico en un documento de tres páginas, que se debe llevar al momento de la cita que sea programada.

Las personas deben asistir el día y hora seleccionados al módulo que fue asignado, y se debe asistir con el acuse y una copia de la INE por ambos lados, mismos que deben ser entregados para poder recibir la Tarjeta Única al estilo Jalisco.

Este preregistro puede realizarse desde el 12 de enero, y se tiene como fecha límite el 31 de marzo del 2026 para poder realizarlo y recibir la Tarjeta Única al estilo Jalisco para poder acceder a los beneficios.

Cómo tramitar la Tarjeta Única al estilo Jalisco ı Foto: Captura de pantalla

En caso de ser una persona beneficiaria de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, se requiere también la documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, además de llevar su tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte para intercambiarla.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única al estilo Jalisco?

La Tarjeta Única al estilo Jalisco ofrece varios beneficios, tales como descuentos en multas y recargos, pagos a meses sin intereses disponibles para ciertos establecimientos, inscripción y contratación al Seguro Médico al estilo Jalisco y una tarifa de 11 pesos para el transporte público.

Otros de los beneficios son los siguientes:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático RED.

Recibir remesas.

Ingresar dinero en más de 28 mil establecimientos afiliados.

Pagar servicios y realizar compras en tiendas físicas y digitales.

Acceder a créditos revolventes sujetos a aprobación.

Ahorros con 10% de rendimiento anual y liquidez inmediata.

Consultar el saldo, movimientos y realizar operaciones desde la aplicación móvil.

Beneficios de la Tarjeta Única al estilo Jalisco ı Foto: Captura de pantalla

