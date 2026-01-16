¿Quién es Selomith Ramírez, la dueña del Club Irapuato que enfrenta una orden de aprehensión?

El nombre de Selomith Ramírez Morales, presidenta y propietaria del Club Irapuato, se ha colocado en el centro de la atención pública luego de que se confirmara la existencia de una orden de aprehensión vigente en su contra, derivada de un conflicto legal de carácter penal que se originó desde hace varios años.

Selomith Ramírez es una empresaria originaria de Irapuato, conocida principalmente por su incursión en el fútbol profesional y por su actividad en el sector de suplementos alimenticios, al ser propietaria de la empresa Healthy People.

A través de ese grupo empresarial adquirió los derechos del Club Irapuato, también conocido como La Trinca Fresera, equipo que actualmente participa en la Liga de Expansión MX.

Durante su gestión, el club logró mantenerse activo dentro del fútbol profesional, pese a los problemas históricos de franquicia y sede que ha enfrentado la institución en años recientes. Sin embargo, la situación jurídica de su presidenta ha generado incertidumbre tanto en el entorno deportivo como en el ámbito institucional del municipio.

Dueña del Club Irapuato, Selomith Ramírez ı Foto: FB: Club Irapuato

Selomith Ramírez enfrenta una orden de aprehensión emitida el 11 de marzo de 2021, relacionada con los presuntos delitos de fraude y despojo. La denuncia fue presentada por su exesposo, quien la acusa de haberse apropiado de recursos económicos de manera indebida durante un proceso de separación.

El monto reclamado en el litigio asciende, según información revelada es de aproximadamente 40 millones de pesos, lo que ha llevado a que el caso sea clasificado como un conflicto penal de alto impacto económico.

En el proceso, Ramírez promovió diversos amparos con el objetivo de evitar su detención; no obstante, tribunales federales negaron dichas suspensiones, dejando la orden de aprehensión legalmente vigente y susceptible de ser ejecutada.

Hasta el momento, Selomith Ramírez no ha emitido un posicionamiento público oficial respecto al caso, ni ha detallado su estrategia legal. Tampoco se ha informado de manera oficial sobre su paradero actual.

Autoridades municipales de Irapuato han señalado que el proceso que enfrenta la presidenta del club es un asunto entre particulares y que, hasta ahora, no existe una investigación penal contra la institución deportiva. Por su parte, el equipo ha continuado con su calendario de competencia en la Liga de Expansión MX sin que se haya anunciado alguna sanción administrativa por parte de la liga.

Por ahora, la orden de aprehensión permanece activa y el desenlace del proceso dependerá de las resoluciones judiciales que se emitan en los próximos meses.

