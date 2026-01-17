No hay fallecidos

Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe, Coahuila; reportan 2 heridos

Una avioneta se desplomó e impactó directamente sobre un parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila; reportan que los dos ocupantes resultaron heridos

Avioneta se desploma e impacta contra parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila.
Avioneta se desploma e impacta contra parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila. Foto: Cortesía Noticias Saltillo
Por:
Arturo Meléndez

Una avioneta se desplomó y se impactó directamente contra un parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila, de forma que dejó al menos dos personas lesionadas, según reportes locales.

Medios locales reportaron que, cerca del mediodía de este sábado, la avioneta perdió el control e impactó directamente contra un parque industrial de la empresa Mactor-Matsu.

Si bien provocó daños estructurales, no se registraron personas heridas, pues el parque se encontraba vacío debido al descanso de sus trabajadores. Sin embargo, se reportan dos heridos, presumiblemente los pasajeros de la aeronave.

TE RECOMENDAMOS:
Aspecto del Nevado de Toluca, ayer.
Frente frío 28

Ni el Everest ni Suiza... es el Nevado de Toluca

Información en desarrollo…

am

TE RECOMENDAMOS:
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Feminicidios también descienden

Homicidios en Edomex disminuyen más de 50%