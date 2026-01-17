Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe, Coahuila; reportan 2 heridos

Una avioneta se desplomó y se impactó directamente contra un parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila, de forma que dejó al menos dos personas lesionadas, según reportes locales.
Medios locales reportaron que, cerca del mediodía de este sábado, la avioneta perdió el control e impactó directamente contra un parque industrial de la empresa Mactor-Matsu.
Si bien provocó daños estructurales, no se registraron personas heridas, pues el parque se encontraba vacío debido al descanso de sus trabajadores. Sin embargo, se reportan dos heridos, presumiblemente los pasajeros de la aeronave.
Información en desarrollo…
