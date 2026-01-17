Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe, Coahuila; reportan 2 heridos

Avioneta se desploma e impacta contra parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila.

Una avioneta se desplomó y se impactó directamente contra un parque industrial en Ramos Arizpe, Coahuila, de forma que dejó al menos dos personas lesionadas, según reportes locales.

Medios locales reportaron que, cerca del mediodía de este sábado, la avioneta perdió el control e impactó directamente contra un parque industrial de la empresa Mactor-Matsu.

Si bien provocó daños estructurales, no se registraron personas heridas, pues el parque se encontraba vacío debido al descanso de sus trabajadores. Sin embargo, se reportan dos heridos, presumiblemente los pasajeros de la aeronave.

🚨#AHORA Una avioneta se desplomó e impactó contra una nave industrial de la empresa Matcor-Matsu, generando movilización de cuerpos de emergencia en la zona.



📸@DiarioCoahuila pic.twitter.com/Qwt6rnu46N — Azucena Uresti (@azucenau) January 17, 2026

Información en desarrollo…

