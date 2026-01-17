Mario Delgado y Alfredo Ramírez Bedolla anuncian beca Gertrudis Bocanegra para más de 44 mil universitarios

Al centro, el titular de la SEP, Mario Delgado; a la izquierda, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El titular de de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunciaron la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra a más de 44 mil estudiantes de Educación Superior en la entidad.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciaron que el número de beneficiarios de becas pasará de 478 mil 61 a más de 827 mil alumnas y alumnos desde primaria hasta universidades.

En conferencia de prensa desde el salón Charo de Casa Michoacán, Mario Delgado afirmó que el apoyo es un abrazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “quien les dice: tu educación nos importa, tu futuro es importante para México, es un aliento, es un una un mensaje de ánimo para las y los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, pero también, por supuesto, para sus familias y para las y los maestros”.

En presencia de la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del estado, Mariana Sosa Olmeda, el titular de la SEP destacó que a partir de febrero las y los universitarios michoacanos recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, lo que representa un esfuerzo único en el país, que no existe en otro estado.

Se suma a otros apoyos a las y los estudiantes en la entidad, quienes recibirán un acompañamiento por 17 años, ya que recibirán la Beca Universal Rita Cetina en primaria y secundaria; la Beca Universal de Educación Media Superior en preparatoria y ahora la Beca Gertrudis Bocanegra en la universidad

Mario Delgado expuso que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se abrirán 30 mil espacios nuevos en preparatoria gracias a la construcción de 10 bachilleratos tecnológicos, más ampliaciones y la creación de 60 Ciberbachilleratos que son un modelo nuevo que ofrecerá a las y los jóvenes mejores aprendizajes, cultura y deportes. Además de que se crearán 50 mil espacios nuevos para Educación Superior .

“De esta manera en breve las y los estudiantes tendrán becas de acompañamiento desde la educación primaria hasta la educación superior en escuelas públicas. Así impulsa en los hechos el segundo piso de la Cuarta Transformación la educación en México, más allá de cualquier opinión de los grupos de interés” Mario Delgado, titular de la SEP



Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia que marca un precedente histórico al convertir al estado en el primero del país en garantizar becas educativas para todos los niveles escolares.

El mandatario destacó que estos apoyos económicos están diseñados para, además de eliminar las barreras que interrumpen los estudios, la adquisición de útiles, uniformes o gastos de transporte .

Por su parte, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, señaló que el programa de Becas para el Bienestar registra un avance histórico en Michoacán; informó que actualmente se atiende a 478 mil 61 estudiantes de distintos niveles educativos, con una inversión anual superior a los 4 mil 400 millones de pesos, destacando la Beca Universal Rita Cetina que beneficia a más de 327 mil estudiantes en la entidad.

Reiteró que, en Educación Superior, la Beca Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos para transporte y ya cuenta con 44 mil 76 tarjetas listas para su entrega . La dispersión iniciará el 3 de febrero y contempla una inversión adicional de 418 millones de pesos, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El titular de la CNBB agregó que en secundaria se atiende a 196 mil 638 estudiantes, quienes recibirán en febrero su primer depósito con pagos acumulados de tres bimestres. Asimismo, anunció que ese mismo mes comenzará el registro universal para primaria, con un apoyo único de 2 mil 500 pesos por estudiante para útiles y uniformes, que beneficiará al 100 por ciento de la matrícula en más de 5 mil escuelas de Michoacán.

cehr