Exrector de Universidad Autónoma de Campeche es vinculado a proceso por narcomenudeo

El ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo.

Como medida cautelar el juez determinó que el exrector deberá de presentarse a firmar de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, además de que se le prohibió salir del estado.

Su defensa argumento que la policía Estatal de Campeche no proporcionó los vídeos de la Bodycam, por lo que sostuvieron que se fortalece la versión de que la droga fue sembrada por los propios agentes estatales.

José Alberto “N”, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue detenido por autoridades estatales mientras se encontraba a bordo de una camioneta en días pasados.

🚨Fue vinculado a proceso José Alberto Abud Flores, ex rector de la UACAM, aunque enfrentará el procedimiento en libertad.



Su defensa acusó que la resolución se basó únicamente en el testimonio de un policía, sin pruebas materiales, y sostuvo que la presunta droga fue “plantada”… pic.twitter.com/wcEg6aNKZy — Azucena Uresti (@azucenau) January 18, 2026

De acuerdo con la información oficial, durante una revisión posterior a su aseguramiento, se localizaron paquetes con polvo blanco, por lo que fue señalado por el delito de posesión simple de droga.

El fiscal general del estado, Jackson Villacis Rosado, había informado que la intervención policial ocurrió tras recibirse un reporte ciudadano que alertaba sobre la circulación de una camioneta en la que viajaban varias personas presuntamente armadas con armas largas.

El rector recuperó su libertad luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó su detención y luego de concluir la audiencia inicial en el proceso penal que enfrenta, aunque la diligencia judicial continuará el próximo domingo en la Sala de Juicios Orales.

José Alberto Abud Flores, exrector de la UACAM ı Foto: Facebook: Universidad Autónoma de Campeche

