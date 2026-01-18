Yucatán va por el rumbo correcto, afirma Joaquín Díaz Mena en su primer informe de gobierno

Al afirmar que el Renacimiento Maya “está avanzando”, el gobernador Joaquín Díaz Mena subrayó que Yucatán va “por el rumbo correcto” y que el objetivo de su administración es acabar con la desigualdad.

Durante la presentación de su primer informe de gobierno desde el Centro Internacional de Congresos, el mandatario estatal destacó que su administración ha sido cercana al pueblo, porque, dijo, "gobernar no es imponer, es escuchar, mirar a los ojos, dar la cara y responder por ello”.

Al destacar algunos logros durante su primer año de gobierno, Díaz Mena apuntó que “gobernar con rumbo” es escuchar , a través de apoyos a mujeres, estudiantes, a personas adultos mayores, a productores, a los sectores ganadero y pesquero, entre otras acciones.

Al respecto, el gobernador destacó apoyo a mujeres con los Centros LIBRE, o a través de programas sociales para madres autónomas, como Mujeres Renacimiento.

El mandatario aseguró que, para su administración, la educación es “el trayecto, la base y el rumbo”, al recordar que en Yucatán, 295 mil estudiantes reciben un apoyo económico a través de las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, además, de la entrega de la beca Juventudes Renacimiento.

Al señalar que el aprendizaje requiere espacios dignos, destacó la construcción de nuevos centros educativos, como la Universidad Rosario Castellanos, en Kanasín, o la Universidad Tecnológica del Mar de Yucatán, en Progreso, además de nuevos bachilleratos.

Por otra parte, el gobernador indicó que “el campo yucateco volvió a tener rumbo” con, entre otras acciones, la entrega de insumos, herramientas y maquinaría que han beneficiado a más de 6 mil productores, con una inversión superior a 80 millones de pesos.

Respecto al sector ganadero, destacó que Yucatán no ha resultado afectado por la plaga del gusano barrenador, pues, además de atender todos los casos, se ha reforzado la vigilancia sanitaria, se desplegaron veterinarios en ranchos y se ha trabajado de la mano con asociaciones ganaderas.

Díaz Mena recordó que el proyecto del Renacimiento Maya se enfoca en la prosperidad compartida, al poner al centro de las políticas públicas a las y los yucatecos, tal como, sostuvo, lo hace a nivel nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Compartimos con ella principios, compromiso social, una alianza que demuestra que cuando hay visión compartida, el bienestar si llega , y deja de ser una promesa para convertirse en un derecho”, subrayó.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al informe asistió la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez; también acompañaron al gobernador la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

