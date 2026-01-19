Detienen a sujeto acusado del triple homicidio registrado en La Poza, en Acapulco.

El titular de la Fiscalía de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda, informó la captura de Jesús “N”, sujeto acusado del triple homicidio registrado en La Poza en Acapulco el pasado 10 de enero del 2026.

En las redes sociales, el fiscal de Guerrero detalló que en la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Zipacná Jesús Torres Ojeda añadió que Jesús “N” será presentado ante el Juez de Control que lo requiere, para que se determine su situación jurídica.

“La Fiscalía de Guerrero, en coordinación con la Defensa, la GN, la SSyPC, Semar y la SSP Guerrero, cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, relacionado con el homicidio de tres hombres localizados el 10 de enero de 2026 en la colonia La Poza, en Acapulco. El imputado será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, para que se determine su situación jurídica”, escribió el titular de la Fiscalía de Guerrero en la red social X.

La @FGEGuerrero, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, @SEMAR_mx y @SSPGro, cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, relacionado con el homicidio de tres hombres localizados el 10 de enero de 2026 en la colonia La Poza, en Acapulco.



De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente participó en el homicidio de tres personas del sexo masculino, cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de enero de 2026, en la parte posterior de Plaza La Isla, ubicada en la colonia La Poza, del puerto.

El hallazgo de los cuerpos se realizó gracias a reportes y llamadas de alerta al Centro de Control Comando Comunicación y Cómputo (C-5).

Las autoridades encontraron los cuerpos en seis bolsas negras, las cuales, según testigos, fueron lanzadas desde un auto en movimiento.

