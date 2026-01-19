Mara Lezama impulsa inversión turística para Quintana Roo en FITUR 2026

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro estratégico con secretarias y secretarios de Turismo que integran la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), así como con líderes empresariales y financieros, con el objetivo de fortalecer la inversión turística en el país.

Mara Lezama precisó que hoy se puede conseguir que en México exista una mayor promoción del turismo porque se tiene a una gran aliada: la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estamos alineados al Plan México y el turismo es y debe ser siempre una prioridad para nuestro país, para la prosperidad compartida y la democratización del turismo”, afirmó.

La gobernadora de Quintana Roo destaca la importancia de la prosperidad compartida durante su participación en la FITUR 2026. ı Foto: Gobierno QRoo

“Venimos a entablar comunicación con las grandes cadenas hoteleras, con los aeropuertos, con los y las touroperadores, pero también traemos a nuestras cocineras tradicionales, a nuestras artesanas; vamos a difundir el turismo rural y comunitario para que genere prosperidad compartida en esos lugares, en donde fueron nada más espectadores pasivos y hoy son protagonistas” explicó la titular del Ejecutivo.

Durante el evento la Gobernadora subrayó que el propósito central de la reunión es generar mayor inversión hacia los destinos turísticos de México, bajo esquemas de certeza y certidumbre para los inversionistas, destacando que Quintana Roo se mantiene como el destino número uno del país.

La gobernadora de Quintana Roo destaca la importancia de la prosperidad compartida durante su participación en la FITUR 2026. ı Foto: Gobierno QRoo

“Nadie puede avanzar en turismo si no hay inversión, con las y los empresarios, que son parte fundamental, con las cadenas de valor, con nuestras aliadas y aliados de los bancos que están aquí, pero sobre todo tomadas y tomados de la mano todo el sector turístico de México para seguir con el avance y el crecimiento, para trabajar en seguridad, invertir en turismo, en la diversificación y sin duda alguna será un gran año” apuntó la gobernadora de Quintana Roo.

Mara Lezama acudió al encuentro en su calidad de presidenta de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y única mujer Gobernadora presente en esta reunión, con la presencia de Gloria Guevara Manzo, directora Ejecutiva del World Trade & Tourism Council (WTTC); Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); así como con Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras.

También participaron Alejandro Cárdenas, director general de Empresas y Gobiernos, y Ricardo Fernández, de BBVA México, así como Rodrigo Flores y Antonio Basagolti de Banco Santander.

En su intervención, la Gobernadora resaltó que Quintana Roo es el estado más avanzado del país en materia de normatividad turística, particularmente en la regulación de plataformas digitales de hospedaje. Detalló que los establecimientos deben contar con licencias de funcionamiento estatales y municipales, pagar el impuesto al hospedaje y estar inscritos obligatoriamente en el Registro Estatal de Turismo (RETURQ).

Representantes de la ASETUR y el WTTC analizan el crecimiento del PIB turístico global junto a la mandataria estatal. ı Foto: Gobierno QRoo

“Quiero decirles que el avance es significativo en Quintana Roo en el tema de las plataformas digitales, que me sumo a la forma Airbnb y a lo que sea necesario en el tema de tener un piso mucho más parejo, por el bien de los destinos. Coincido con la preocupación en torno a estas plataformas, por el turismo sexual, por la trata y por la delincuencia que pueda ocupar estos espacios”, dijo la Gobernadora.

Precisó que, a partir de 2026, todas las plataformas deberán configurar sus sistemas para el cumplimiento de la normatividad vigente, lo cual impide la publicación de alojamientos sin registro. Además, el registro estatal solo procede si los inmuebles cuentan con medidas de Protección Civil y seguridad.

Quintana Roo presenta ante inversionistas internacionales su modelo de regulación para plataformas digitales de hospedaje. ı Foto: Gobierno QRoo

Asimismo, enfatizó la obligación de comprobar la filiación de menores de edad que pernocten en los alojamientos, como una medida clave para el combate a delitos como la trata de personas.

En materia de promoción, Mara Lezama destacó que Quintana Roo invierte mil millones de pesos en este rubro y que es el único estado con un Consejo de Promoción Turística propio. Explicó que el modelo es cooperativo, lo cual hace más eficiente el uso de los recursos. Añadió que la entidad también es la única con un fondo para desastres naturales.

“Ya se construyeron trenes, hoteles y aeropuertos; ahora el reto es llenarlos, y eso se logra con promoción”, concluyó la Gobernadora.

El secretario estatal de Turismo de Quintana Roo y presidente de la ASETUR, Bernardo Cueto Riestra, explicó los objetivos de esta reunión, en la que se presentó la guía de buenas prácticas de las 32 entidades federativas, a cargo de la Comisión de Sustentabilidad y de Maricarmen Martínez Villarreal.

Gloria Guevara (WTTC) destacó que 2025 fue el año más exitoso en la historia de los viajes a nivel mundial. Señaló que la derrama económica global se estima en 11.7 billones de dólares, con un crecimiento del PIB turístico del 6.7%.

am