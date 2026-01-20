Pablo Lemus presenta estrategia turística y económica en el Foro BBVA ‘Turismo e Inversión 2026’.

Con el propósito de atraer inversiones y consolidar al estado como referente internacional en talento, desarrollo económico y turismo de alto valor, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, presentó la estrategia de la entidad en el Foro BBVA “Turismo e Inversión 2026”, ante inversionistas institucionales.

El Gobernador de Jalisco participó en el panel “Oportunidades de Inversión Estatales y El Mundial como Palanca de Inversión”, junto con sus homólogas Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, y Mara Lezama Espinosa, Gobernadora de Quintana Roo.

En la sede de la Fundación BBVA en Madrid el mandatario estatal, Pablo Lemus, afirmó que hoy se promociona a Jalisco como la sede más mexicana del Mundial 2026 y oasis para las inversiones, e invitó a confiar en la visión compartida que tienen las y los gobernadores del país.

Esta visión, dijo, no compite entre los propios estados, ya que México es un solo destino al ofrecer las mejores condiciones y ofertas ante otras ciudades mundialistas.

“Somos tierra que damos certeza, y como decimos en Jalisco, es bien importante dar esa certeza a los inversionistas, certeza jurídica, con una visión de largo plazo”, subrayó Lemus Navarro.

Durante su participación el Gobernador, Pablo Lemus, destacó que Jalisco brinda certidumbre y garantías con obras de infraestructura como legado social para la ciudad, las cuales se han consolidado en el marco de la celebración del Mundial 2026 y se convierten en un empuje para las inversiones y promoción de Jalisco para el mundo.

En dicho rubro destacan las obras de modernización del ingreso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, calificado por el mejor de Latinoamérica y el Caribe tras recibir un reconocimiento denominado ASQ Award.

Jalisco es un estado que sobresale por su conectividad, con dos de los aeropuertos más importantes de México, Guadalajara y Puerto Vallarta, donde operan 23 líneas aéreas.

Tan sólo en 2025 se incorporaron 28 nuevas rutas nacionales e internacionales, lo que contribuyó a que Jalisco recibiera más de 33.2 millones de visitantes al año y se consolidara como uno de los destinos más dinámicos y competitivos del país.

“Aunque siempre sostengo que para nosotros el Mundial es una muy buena excusa (...), estamos haciendo muchas obras de infraestructura, muchas inversiones, mucha promoción turística que va mucho más allá de los 39 días (que dura el Mundial)”, expresó el Gobernador.

Destacó que, en un contexto global de incertidumbre, Jalisco creció en indicadores como inversión extranjera directa y número de exportaciones, y que en este último rubro, al cierre del año pasado, crecieron principalmente en los sectores de ciencia, innovación y tecnología.

Agregó que el estado resalta por sus reglas claras, estabilidad laboral y un sólido estado de derecho, por lo que la inversión privada encuentra un entorno propicio para crecer en una economía fortalecida.

El mandatario estatal añadió que la entidad lidera la industria del diseño de semiconductores a nivel nacional, al contar con el capital humano más preparado del país, y que su mayor fortaleza radica en la diversificación, pues la entidad es líder agroalimentaria, potencia tecnológica y destino turístico de relevancia.

“Estamos aprovechando la fiesta mundialista para que en Jalisco sigan sucediendo grandes cosas en su economía, en su turismo y en su promoción”, señaló.

“Estamos trabajando para que no solamente visiten el Área Metropolitana de Guadalajara. Esperamos, mínimo, 2.5 millones de visitantes durante los 39 días (y) estamos haciendo un gran trabajo para que visiten los 12 pueblos mágicos (...), y por supuesto, nuestros destinos de playa, Puerto Vallarta es nuestro destino de playa más emblemático”, indicó el Gobernador.

Sobre la oferta turística, la fortaleza de la infraestructura de Jalisco se refleja en la construcción de 40 nuevos hoteles, que elevarán la oferta a más de 90 mil habitaciones, respaldadas por una inversión privada superior a 2 mil millones de dólares.

Actualmente, Jalisco ocupa el primer lugar nacional en número de establecimientos hoteleros y el segundo en capacidad de hospedaje

Además, desarrolla polos como Costalegre bajo un modelo sostenible, con el objetivo de diversificar la oferta turística y mantener atractivo el estado durante todo el año.

Lemus Navarro resaltó que en la sede más mexicana del Mundial 2026, los partidos se disputarán en el Estadio Guadalajara, que recibirá a selecciones como México, España, Corea, Colombia, Uruguay, y las que clasifiquen durante los juegos de repechaje.

Lemus Navarro anunció, ante inversionistas e invitados especiales, la llegada a Guadalajara del encuentro entre las Leyendas del Real Madrid contra Barcelona, a celebrarse el 3 de marzo en el Estadio Guadalajara.

Añadió que durante la celebración del Mundial 2026, se llevarán a cabo en la ciudad actividades gratuitas como los conciertos que ofrecerán los músicos tapatíos Maná y Alejandro Fernández.

Previo a su participación en el Foro BBVA, el mandatario estatal participó en el encuentro informativo “Europa Press: Jalisco, sede de grandes eventos”, ante medios de comunicación internacionales, prensa especializada en turismo y líderes de opinión.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, continuará con su agenda de trabajo en la ciudad de Madrid en el marco de las actividades de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), reconocida como la principal vitrina turística del sector, a celebrarse del 21 al 25 de enero en la capital española.

En la delegación jalisciense acompañaron hoy al Gobernador del Estado, Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento, y Desarrollo Económico; Michelle Fridman Hirsh, Secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco; Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara; Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal de Zapopan; entre otras personalidades.

