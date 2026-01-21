Abelina López exhibe carta liberada de la ASF y descarta irregularidades en 2023.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, exhibió el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que respalda la correcta administración de los recursos correspondientes a 2023.

“Tengo carta liberada del 2023 para callar voces, que dejen de hablar; no tengo problemas con la ASF, lo demás es del 2027”, afirmó en entrevista tras la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del Grupo Aca.

López Rodríguez explicó que la ASF es la única instancia competente para auditar recursos federales, mientras que la Auditoría Superior del Estado revisa únicamente fondos locales; en la revisión de 1,122 millones de pesos de 2023 no se detectaron irregularidades en su gestión, y las partidas, incluyendo Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), ramo 33 y ramo 28, fueron solventadas y documentadas.

La presidenta municipal cuestionó la politización de algunas denuncias en su contra y aseguró que todas las obras públicas cuentan con respaldo documental y constancia de beneficiarios, además de señalar que su gobierno ha instalado más de mil cámaras de vigilancia para fortalecer la seguridad.

Sobre su trayectoria de más de 40 años en la administración pública, López Rodríguez enfatizó que su gestión se basa en transparencia y rendición de cuentas, y que los recursos auditados han sido solventados conforme a la ley.

López Rodríguez dijo que su administración mantiene un vínculo directo con la ciudadanía, respaldada por resultados verificables.

“Mi nombre genera escorzo porque no tengo doble discurso, no tengo problemas de desvío de recursos y todas las obras existen. Pronto podrán verificarlo en sus propias calles”, concluyó.

JVR