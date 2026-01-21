Festival GLOW consolida a Puebla como destino internacional, asegura Alejandro Armenta.

Al presentar el Festival GLOW, un evento de arte lumínico que por primera vez se organiza en la entidad y fuera de Europa, el gobernador Alejandro Armenta puntualizó que Puebla fue elegido por las características arquitectónicas que la UNESCO considera Patrimonio de la Humanidad, por lo que se espera una importante derrama económica y una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

El mandatario explicó que el gobierno estatal está sumado a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para lograr un mejor posicionamiento internacional del país y eventos como Glow o el Tianguis Turístico permiten alcanzar ese objetivo.

“El Festival GLOW consolida a Puebla como destino internacional, será epicentro cultural del mundo”, indicó el mandatario estatal.

Al destacar que “Puebla, el Latido de México” continúa con avances de gran trascendencia en la cantidad de visitantes que recibe cada año, señaló que la meta ahora es superar los 18 millones de turistas que recorrieron territorio poblano durante el 2025. También resaltó que se busca rebasar los 20 mil millones de pesos de derrama económica del año pasado y alcanzar las 2 noches de pernocta, en promedio, de las y los visitantes, para beneficio de las y los micro, pequeños y medianos empresarios.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, señaló que se trata de uno de los festivales más importantes del mundo, que por primera vez llega a Latinoamérica. Detalló que serán 2.4 kilómetros de luces en las principales fachadas del Centro Histórico, las cuales se convertirán en un lienzo para los artistas nacionales e internacionales.

Al respecto, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera informó que del 11 al 19 de abril, Puebla estará en los ojos del mundo, con 15 intervenciones de artistas nacionales e internacionales en los edificios históricos de la capital y con la participación de estudiantes de distintas universidades poblanas, quienes desarrollarán una obra para que también se proyecte. Agregó que esperan una afluencia de 450 mil personas y una derrama económica de 200 millones de pesos.

Al destacar la relevancia del evento para México y Puebla, por ser un detonador de temas culturales y tecnológicos a lo largo de nueve noches, el CEO de TrafficLight, Arturo Ruiz afirmó que espera sea un evento que se repita año con año en la entidad. Explicó que llegarán 16 contenedores desde Países Bajos con todo el equipo tecnológico que iluminará los inmuebles históricos de la capital poblana y en el que participarán casi 300 personas.

JVR