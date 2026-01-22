Delfina Gómez invierte 40 mdp en reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco.

Con una inversión de 40 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, reconstruyó de manera integral la Avenida Miguel Hidalgo, en el municipio de Texcoco, una obra estatal que ya mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de 40 mil personas.

La acción forma parte de los trabajos para hacer de “2026, el Año de las Obras en Edomex”. “Con un profundo sentido social vengo a poner al servicio de la comunidad la Avenida Hidalgo, realizada por el Gobierno del Estado de México. Así estamos comenzando el 2026”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Detalló que esta intervención, ejecutada y financiada por el Gobierno estatal, forma parte de la agenda estratégica para atender necesidades históricas en servicios públicos y espacios urbanos que impactan directamente en el bienestar de las familias mexiquenses.

Los trabajos de esta obra consistieron en la renovación total de 2.8 kilómetros mediante la reconstrucción de la carpeta asfáltica; la rehabilitación de banquetas y guarniciones; la modernización del alumbrado público; la mejora de la señalización, y acciones para optimizar el drenaje pluvial.

Este “2026, Año de las Obras en Edomex” forma parte de una visión integral que busca recuperar espacios públicos con senderos seguros, proyectos hídricos, mejora de vialidades e infraestructura en escuelas y hospitales, entre otros, en beneficio de la población mexiquense.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece la seguridad para peatones y automovilistas, se reducen los tiempos de traslado y se impulsa la actividad comercial en una de las vialidades más transitadas de la región.

