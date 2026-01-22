Libia Dennise anuncia la nueva ruta área Bajío-Madrid durante gira de trabajo en España.

Tras sostener una reunión con directivos de Air Europa, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció que se firmó el convenio con esta aerolínea española para abrir la Ruta Bajío-Madrid.

“Estamos muy contentos porque acabamos de terminar este encuentro, donde se realizó la firma con Air Europa, que nos está comprometiendo el vuelo Bajío-Madrid, será un vuelo directo.

“Esta nueva ruta área representa para nuestro estado mayor conectividad, y esto viene sumarse al esfuerzo que estamos haciendo por seguir impulsando a Guanajuato para que sea un destino turístico de talla internacional”, dijo Libia Dennise al concluir esta reunión que es parte de la gira que realiza por España, en el marco de la participación de Guanajuato en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde México participa como país socio.

“Seguimos fortaleciendo nuestros vínculos con el mundo, y lo que hemos visto en esta gira de trabajo es que hay un gran mercado europeo para viajar a Guanajuato, y también de nuestro estado salen muchos visitantes a España, principalmente a Madrid, por ello, con esta firma de la Ruta Bajío-Madrid, también se fortalece a la economía guanajuatense”, resaltó la Gobernadora.

Libia Dennise agregó que los detalles de esta nueva ruta área, se darán a conocer más adelante en conjunto con la aerolínea española.

Air Europa es una aerolínea española fundada en 1986, perteneciente al grupo Globalia, con sede en Madrid y una amplia red de destinos nacionales e internacionales. Es uno de los principales actores en la conectividad entre Europa y América Latina.

Asiste Gobernadora a la inauguración oficial del Pabellón de México, a la que acudieron los Reyes de España.

Como parte de la agenda de trabajo, la Gobernadora de la Gente asistió a la inauguración del Pabellón de México, en donde se tuvo la presencia de los Reyes de España, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia Ortiz, lo que subraya la importancia diplomática y cultural de la feria como plataforma para estrechar lazos entre naciones y promover el turismo como motor de desarrollo.

¡Buenos días mi gente linda! Les cuento como lo que tendremos hoy, desde FITUR…☺️ Tendremos la visita de los Reyes de España. 🇪🇸 pic.twitter.com/trya0WjlbJ — Libia Dennise (@LibiaDennise) January 22, 2026

La FITUR 2026 vuelve a convertirse en punto de encuentro para la industria, con la asistencia de miles de empresas, profesionales de más de 150 países y una amplia oferta de productos y servicios que representan la diversidad del turismo internacional.

México asume un papel protagónico en esta edición, al ser país invitado y socio estratégico, con una participación histórica que incluye la presencia de los 32 estados de la República, más de 800 prestadores de servicios turísticos y una agenda integral para proyectar la riqueza cultural, natural, gastronómica y de experiencias que ofrece el país a visitantes de todo el mundo.

Guanajuato, con su identidad histórica, cultural y su creciente oferta de experiencias turísticas, forma parte de esta delegación nacional.

Preside Gobernadora la Firma del Convenio Marco de Entendimiento entre el Estado de Guanajuato y la región de Castilla-La Mancha

Con el propósito de impulsar acciones de colaboración turística y cultural entre Guanajuato y la región de Castilla-La Mancha, se llevó a cabo el Convenio Marco de Entendimiento entre ambas regiones.

Castilla-La Mancha, situada en el corazón de España, es reconocida por su riqueza histórica, cultural y natural. Famosa por ser la tierra de Don Quijote, su identidad se construye entre paisajes manchegos, molinos de viento, castillos, ciudades medievales y su gran industria vitivinícola.

“Acabamos de firmar un Convenio de Colaboración con la Región de Castilla-La Mancha, para hacer una promoción de ida y vuelta para atraer turismo en ambos sentidos e impulsar lo que más nos apasiona: nuestras rutas del vino, nuestra gastronomía y el turismo cultural.

“Y, muy importante, incluimos la capacitación y el intercambio de mejores prácticas para nuestros operadores turísticos, como parte de nuestra estrategia integral para consolidar a Guanajuato como un destino de clase mundial. Porque en el Gobierno de la Gente, entendemos que el turismo es también llevar bienestar a las familias”, destacó la Gobernadora.

Se reúne Gobernadora con directivos de Grupo Accor Hotels

Libia Dennise este día también sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Grupo Accor Hotels, uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo.

“Platicamos sobre el potencial de Guanajuato, de nuestras fortalezas turísticas y las oportunidades para seguir atrayendo proyectos que generen desarrollo, empleo y bienestar para nuestra gente”, comentó la Gobernadora.

Seguimos tocando puertas, con visión de largo plazo y con todo el corazón puesto en Guanajuato. 🌍🫱🏻‍🫲🏽 Tuvimos una reunión muy productiva con representantes de Grupo Accor Hotels, uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo.



Platicamos sobre el potencial de Guanajuato,… pic.twitter.com/14xLUi8XTY — Libia Dennise (@LibiaDennise) January 22, 2026

Anuncia Gobernadora alianza con la Red Mundial de Turismo Religioso

Durante esta intensa jornada de trabajo, la Gobernadora anunció la alianza de Guanajuato con la Red Mundial de Turismo Religioso; “esta estrategia será un éxito, ya que se va a dar más realce a los atractivos turísticos religiosos con los que cuenta nuestra entidad”, dijo Libia Dennise quien manifestó su beneplácito por formar para de esta gran red, a la que se suma el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de Turismo e Identidad.

