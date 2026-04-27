Localizan sin vida al último minero atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que fue localizado sin vida Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el último minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe, en Sinaloa.

El cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz fue localizado luego de 33 días de trabajos de rescate, encabezados por 389 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la CNPC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno de Sinaloa.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que el cuerpo de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años de edad, originario de Zimapán, Hidalgo, fue localizado la madrugada de hoy, a las 03:15 hora del centro de México.

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Se informó que equipos de búsqueda y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa preparan el ascenso a la superficie del cuerpo del cuarto minero, proceso que se realizará de acuerdo con los procedimientos técnico-jurídicos requeridos.

Con la localización del cuerpo del cuarto minero, el Gobierno de México y las autoridades locales señalaron que mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz durante este proceso, con la supervisión de Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼 𝘆 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲, 𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮. pic.twitter.com/7bsaWIrAoY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

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FGR