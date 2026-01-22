Puebla va por fortalecimiento de seguridad con patrullas, alarmas y sistemas de videovigilancia

La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum acompañada del gobernador del estado, Alejandro Armenta.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la puesta en marcha de diversas acciones y proyectos que se reforzarán este año para reforzar el combate a la violencia por medio de la instalación de sistemas de videovigilancia y el incremento en la formación de elementos policiales.

Con motivo de la presencia del Gabinete de Seguridad al estado, en el marco de las giras emprendidas el último mes por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ahondó en que se realizaron más de 250 mesas de paz para atender los problemas de seguridad para la población.

Subrayó que con la coordinación con las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad locales se ha conseguido una importante reducción de la incidencia delictiva.

TE RECOMENDAMOS: En marco de FITUR Mara Lezama encabeza reunión con Ávoris para fortalecer promoción turística rumbo al Mundial 2026

Destacó el fortalecimiento de la academia de formación para elementos policiales, tarea de la cual expuso que ya se han formado 300 y este año se buscará llegar a mil más, para robustecer la estrategia de seguridad en el estado.

Destaca el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta @armentapuebla_ el proyecto del rescate del Rio Atoyac y la laguna de valsequillo así como el puente de la Panga en la #MañaneraDelPueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein en Puebla capital. pic.twitter.com/TZOLhSU3ch — La Hora (@LaHoraMX) January 22, 2026

Asimismo, expuso la instalación de 13 torres de vigilancia y anunció que se instalarán 218 cámaras en autopistas y se adquirirán 300 nuevas patrullas con videocámara, para lo cual se han invertido mil 1240 millones de pesos.

Al reconocer que la incidencia delictiva ha crecido en la capital poblana, mencionó que se ha desplegado un operativo específico para atender a la población que incluye sobrevuelos, binomios y próximamente la instalación de alarmas vecinales.

En cuanto a las acciones de obra comunitaria, destacó que se han destinado mil 200 obras guiadas por equipos liderados por mujeres para sacar adelante proyectos en materia de salud, espacios recreativos, entre otros.

Armenta hizo hincapié en las acciones para acabar con lo que definió como una “deuda histórica” para el estado, derivado de la construcción de un museo barroco, por la cual el gobierno se veía obligado a pagar 14 mil millones de pesos desde 2016 a 2040, de la cual aún restaba pagar diez mil millones de pesos.

Mencionó que con esto se puso pausa a un saqueo institucional de 500 millones que ahora serán destinados a un plan de seguridad, salud, educación y otros rubros. Asimismo, mencionó que dicho museo será renovado para convertirlo en la Universidad de las Artes.

Además, mencionó que se invertirán mil 700 millones de pesos en el campo para detonar actividades del orden productivo.

En materia hídrica, agradeció las obras para el saneamiento del río Atoyac, que permitirá rescatar la presa de Valsequillo.

Agradeció la presencia de la presidenta, pero sobre todo la atención que se brindó a la población durante la contingencia derivada de las fuertes lluvias que afectaron la sierra norte en octubre del año pasado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT