Anuncian jornada intensiva de vacunación en Jesús María y Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

Como parte de las acciones preventivas para evitar la propagación de enfermedades, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes realizará una jornada intensiva de vacunación en las cabeceras municipales de Jesús María y Pabellón de Arteaga, este sábado 24 y domingo 25 de enero.

En Jesús María, el macropunto de vacunación operará en las instalaciones de la Presidencia Municipal, mientras que en Pabellón de Arteaga se ubicará en el Mercado Municipal. En ambos casos, el horario de atención será de 9:00 a 18:00 horas.

Las autoridades de salud destacaron que en Aguascalientes se cuenta con vacunas suficientes para atender la demanda de la ciudadanía, por lo que se invita a la población a acudir a los puntos de vacunación que se habilitarán este fin de semana en dichos municipios; o bien, acercarse a los Centros de Salud, hospitales del estado y a la Secretaría de Finanzas, donde la vacuna se aplica de manera permanente.

El esquema de vacunación vigente contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) con una primera dosis a los 12 meses de edad, una segunda a los 18 meses y un refuerzo a los 6 años. Así como la vacuna doble viral (SR) para adolescentes y adultos de 10 a 49 años, al personal de salud que no recibió la vacuna en 2025 y a la población considerada de riesgo que no cuenta con comprobante de vacunación. En estos grupos, el refuerzo se aplica cada 10 años.

Las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y altamente eficaz; no obstante, está contraindicada en mujeres embarazadas, en personas con antecedentes de hipersensibilidad a las proteínas del huevo o a la neomicina, así como en quienes presentan algún debilitamiento del sistema inmunitario.

Finalmente, la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes reiteró el llamado a la población para revisar su esquema de vacunación y acudir a los puntos establecidos, ya que la vacunación constituye la principal herramienta para prevenir el sarampión y proteger la salud de las familias en el estado.

